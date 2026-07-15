駁斥逼退佀廣洋 桃園市黨部主委蔡忠誠還原始末

桃園市桃園區議員參選人佀廣洋涉霸凌爭議，日前宣布放棄國民黨提名，外傳是被藍營桃園市黨部逼退，但黨部主委蔡忠誠否認，指事件是「項莊舞劍」，真正目的是打擊佀廣洋母親、立委萬美玲；另外，有聲音質疑黨部在佀放棄提名後未推新人選是「打假球」，蔡回應是選戰考量。

蔡忠誠指出，市黨部在提名前，已知坊間流傳佀廣洋的爭議，當時有請佀廣洋說明，因傳聞無法證實，爭取提名者也未超過名額，提名作業，也就繼續進行。後來，爭議從網路渲染開來，他6月15日有跟佀廣洋深談，主要建議佀出面回應爭議，7月7日跟萬美玲討論則是反映事件瀕臨失控邊緣，二次談話均未提到退選，更沒有逼退。

針對佀廣洋自己宣布放棄國民黨提名，蔡忠誠表示佀仍是黨員，對其決定「除了尊重，也給祝福」；至於地方黨部為何不提其他人選遞補，蔡忠誠不諱言是選舉考量。他指出，佀在地方仍有一定支持度，以無黨參選也會帶走部分選票，「若多提人選反而會讓選票分散，參選人會選得更辛苦，也更危險」。

「項莊舞劍，意在沛公。」蔡忠誠指佀廣洋爭議已經不是單純議員選舉，而是有心人縝密設計的政治攻防，從網路傳聞、被害人出面指控、媒體堵訪到民代群起撻伐，可以預見下一步是檢調司法單位介入。如此操作的意圖也很明顯，就是想藉著一波輿論削減其母、立委萬美玲的影響力，進而提升自己2028爭取立委席次機會，「事情發展到現在，已經顯而易見在打萬美玲了」。

蔡忠誠嘆，政治人物總是要接受檢驗，但靠側翼攻擊與動用國家機器影響選情，並非良性競爭。此次風波確實擾動桃園區選情，佀廣洋放棄黨提名後，考量基本盤結構變動與縮小，所以未提新人遞補，接下來目標除了桃園區剩下6席全上，也拚全市提名36席、保准2席都當選。