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民進黨全代會將登場！選舉官網整合19縣市長參選人政見 強打台灣好生活

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨全國黨員代表大會19日登場，今年以「台灣好生活，團結拚未來」為主軸。圖／ 截自民進黨選舉官網
民進黨全國黨員代表大會19日登場，今年以「台灣好生活，團結拚未來」為主軸。圖／ 截自民進黨選舉官網

民進黨全國黨員代表大會19日登場，今年以「台灣好生活，團結拚未來」為主軸，從黨主席賴清德總統提出的「福利國家，加薪、減稅、增福利、少負擔」施政方向出發，向國人宣示民進黨將持續推動台灣進步，並團結各界力量，攜手為台灣拚出更好未來。

2026九合一選舉

民進黨表示，賴清德總統與行政院長卓榮泰率領的執政團隊上任以來，在多項民調中獲得正面評價；民進黨在政黨支持度調查中，也多次名列國內主要政黨第一；台灣經濟更持續穩健成長，在出口、投資、就業及產業發展等各項指標皆表現亮眼，證明民進黨政府持續朝打造「台灣好生活」的目標穩健前進。

今年適逢民主進步黨創黨40周年，也是台灣總統直選30週年。民進黨指出，本屆全代會開幕式規劃兩大主軸，包括回顧民主前輩追求民主自由的奮鬥歷程，另配合年底九合一選舉，19位縣市長參選人將從賴清德手中接下象徵責任與使命的戰旗，代表新世代政治工作者承接前輩對台灣、對人民的承諾與信念，也象徵中央與地方攜手合作，與台灣人民共同拚出更好的未來。

因應年底選戰，民進黨同步推出2026地方選舉官方網站，作為選戰數位溝通平台，頁面整合民進黨這次提名的縣市長候選人簡介、共同政見、各縣市長候選人政見、以及相關影音內容、選舉議題闢謠專區等資訊，方便民眾一次掌握選戰相關內容，深入了解民進黨提名候選人及各項政策主張。

此外，在民進黨官方LINE@也新增「2026選戰專區」，提供支持者快速接收、分享選戰資訊的管道外，也要持續擴大與民眾的互動及溝通。

今年全代會的視覺設計同樣別具意義。民進黨表示，本次主視覺象徵台灣在民主道路上持續前行，不同層次的綠色代表多元、自由與包容，也傳達民主之路將因為大家團結同行而越走越寬廣的意象。配合今年是創黨40周年，也特別設計以「大聲公」為意象的紀念Logo，象徵台灣的民主，擁有自由、多元的聲音。

民進黨說，全代會開幕式將安排黨旗進場儀式，由青年夥伴擔任旗手，象徵民主薪火相傳，展現民進黨在傳統中持續創新、在變動中堅持核心價值的精神，並以團結一致的信念，攜手打造台灣好生活、共同拚出更好未來。

2026九合一選舉 民進黨

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