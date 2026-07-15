美國台灣鄉親力挺選苗栗縣長 陳品安成立海外後援會

民進黨苗栗縣長參選人陳品安本月初赴美參訪，受邀於美東台灣人夏令會、美三區聯合夏令會及美國西部台美人夏令會發表演講，也與當地台美人社群及苗栗鄉親深入交流；甫回國陳品安透露，她對苗栗的具體政見與發展規劃，獲得旅美鄉親熱情迴響，主動表示願意加入支持行列，並成立「陳品安美國海外後援會」，期待透過海外力量串聯，共同推動苗栗進步。

陳品安表示，此次成立的海外後援會，由旅美科技界人士郭正光博士擔任會長。郭正光博士服務於NASA相關計畫超過三十年，負責太空艙生活環境、空氣、水質及食品安全監控等重要工作，在專業領域深受肯定。感謝郭博士願意擔任會長，也顯示許多旅外人才期待透過自身專業與人脈，協助台灣及苗栗爭取更多國際交流機會。

陳品安指出，此行也拜會矽谷多家科技大廠及創新據點，包括全球最大半導體設備企業、AI基礎建設供應鏈關鍵廠商、國發會設立的Startup Island TAIWAN Hub，以及駐舊金山辦事處科技組等單位，深入了解全球科技產業趨勢。她認為，苗栗未來若要在大矽谷計畫中掌握發展契機，必須提早布局人才與產業資源，而海外後援會將成為苗栗與國際接軌的重要窗口。

另外，陳品安也分享此次走訪矽谷期間，許多接待人員都來自台灣，甚至有不少苗栗子弟在當地科技產業擔任重要職務。她認為，苗栗人才在世界各地都有亮眼表現，地方政府應再努力創造足夠機會，讓年輕人願意留在家鄉發展。未來除了積極招商，也將持續改善交通、教育及生活環境，提升苗栗對人才與企業的吸引力。

陳品安表示，海外後援會成立後，將成為與海外鄉親及專業人士聯繫的重要平台，協助苗栗拓展國際交流網絡，爭取更多產業合作與投資機會，讓苗栗在全球科技產業發展中佔有一席之地。