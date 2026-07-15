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邱臣遠爆「民眾黨最初想徵召我選竹縣長」 因藍白合改選竹北

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
邱臣遠今接受主持人黃光芹直播節目「中午來開匯」專訪表示，竹北是2024總統大選中前民眾黨主席柯文哲得票率最高的城市，也是民眾黨布局的重要戰略據點。圖／CNEWS匯流新聞網提供
邱臣遠今接受主持人黃光芹直播節目「中午來開匯」專訪表示，竹北是2024總統大選中前民眾黨主席柯文哲得票率最高的城市，也是民眾黨布局的重要戰略據點。圖／CNEWS匯流新聞網提供

2026選戰升溫，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受專訪透露，黨中央最初曾徵詢他參選新竹縣長，但考量藍白合及聯合治理布局，最終拍板由他投入竹北市。他強調，民眾黨從一開始就決定竹北一定推派人選，不受民進黨鄭朝方是否連任或轉戰縣長影響，也自信是藍白兩黨的「最大公約數」。

2026九合一選舉

邱臣遠今接受主持人黃光芹直播節目「中午來開匯」專訪表示，竹北是2024總統大選中前民眾黨主席柯文哲得票率最高的城市，也是民眾黨布局的重要戰略據點，黨中央最初曾徵詢他參選新竹縣長，但考量藍白合作及聯合治理等默契，最終決定由他投入竹北市長選戰，與國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、新竹市長高虹安形成「鐵三角」。

談及新竹縣長選戰，邱臣遠表示，民眾黨內部已達成共識支持國民黨推出的新竹縣長人選，目標是將新竹市成功執政經驗擴大到新竹縣及竹北。他指出，柯文哲曾將2026選戰定調為「變現」，希望把支持度轉化為行政首長及議會席次，因此黨中央依內參民調及選決會決議，由他代表民眾黨參選竹北市長。

針對外界關注竹北藍白合作是否破局，邱臣遠表示，民眾黨始終以最大誠意與善意面對合作，地方組織扎根是政黨長遠發展的重要基礎；此次民眾黨在大新竹地區提名18位議員及鄉鎮市民代表參選人，組成「新18銅人」，竹北更是布局重點。

邱臣遠表示，自己現在只是一介草民，但只要民眾黨需要，就會義不容辭投入選戰，並抱持「破釜沉舟」的決心全力以赴。

對於藍白合作，邱臣遠澄清，竹北市長屬縣轄市，本來就不在藍白縣市長合作提名機制內，而是透過協調方式處理，藍白合作主旋律始終未變，希望打造聯合治理模式。他也表示，自己過去與藍營歷任黨團總召都有互動，自信是藍白兩黨的「最大公約數」，合作機制仍尊重兩黨中央協調。

此外，對於國民黨竹北市長參選人吳旭智認為三腳督可能出現棄保效應，邱臣遠表示，大新竹選民結構特殊，民眾不受傳統藍綠意識形態影響，第三勢力仍有發展空間。他並分析，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方是很強的候選人，在政治光譜上可拿到近3成選票，也能吸納部分非綠選民，因此徐欣瑩必須更審慎評估戰局，吸納更多光譜力量。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 民眾黨 竹北

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