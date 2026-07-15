全代會前傳英系組「搞賴聯盟」 王世堅直呼：胡說八道

民進黨全代會預計19日登場，將改選黨內最高權力核心，各派系正積極布局，傳英系透過黨代表「遞補」操作，意圖影響後續中常委選舉，遭質疑籌組「搞賴聯盟」。民進黨英系立委王世堅直呼「胡說八道」，前總統蔡英文卸任後從未批評時局，用惡意話語羞辱非常不好，顯然是造謠，相信賴清德總統了然於胸。

民進黨全代會重頭戲，除了身兼黨主席的賴清德總統將親自向19位2026縣市長參選人授戰旗，也將改選黨內最高權力核心中常委、中執委及中評委改選。由於新任中常委可決定2028大選提名機制，也勢必影響賴清德的連任之路，各派系無不積極布局。

有媒體報導指出，此次共35人角逐30席中執委，並從中互選出10席中常委。賴清德考量今年是選舉年，曾向各派系表達希望維持上屆中常委席次，避免改選造成裂痕；但英系部分兼具當然黨代表身分及黨職的直轄市議員近日接連辭去黨職，由自家人遞補，被解讀為藉此增加票數布局中常委選舉，甚至籌組「搞賴聯盟」。

對於相關傳聞，王世堅直呼「胡說八道」，他說，賴清德是前總統蔡英文一手拉拔，且強力幫忙輔選，蔡英文卸任兩年來謹守退休奮劑，一直堅持一個國家天無二日，沒有兩個領導人，因此一個字也未評論過當前時事，過著雲淡風輕、閒雲野鶴的日常，回歸故鄉，到台灣各地走走、徜徉山林。

王世堅重申，蔡英文從未批評當前時局，用這樣子的話語羞辱（指搞賴），是很不好的事，「希望他們不要再惡意的傳」。相信賴清德了然於胸，且賴總統若有重大事項，也會致電蔡總統請教；他說，所以從未說要「扯賴」、「抵賴」，講這些話的人要講出來講清楚，「這很清楚的，他們是造謠」。