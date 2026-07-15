賴瑞隆簽承諾允減少不必要校事會議 柯志恩：替執政失敗擦脂抹粉

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆簽署「六大教育訴求承諾書」，強調會落實溝通先行，減少不必要的校事會議，並承諾會親自主持召開「教育圓桌會議」。國民黨高雄市長參選人柯志恩則稱未來若當選市長，一定和基層教師及教師組織建立良好、信任的互動與合作關係，賴喊話減少校事會議，實則是在為執政失敗擦脂抹粉。

賴瑞隆日前（7/10）與高雄市教育產業工會會面，並在立法委員許智傑見證下，簽署「六大教育訴求承諾書」，強調未來將納入施政藍圖，分階段落實，攜手打造優質穩定的教育環境。

賴瑞隆說，教育是城市最重要的投資，第一線教師更是教育最關鍵的基石。他強調，市府近年推動多項提升教育環境的政策成果，未來將全面延續、確實執行，確保政策長遠穩定。

他表示，將積極增聘專業人力，補足校園輔導與管教需求，盤點非必要的指標評鑑與文書作業，透過行政減量，讓教師回歸教學本業，並逐年降低特教與幼師生比，研擬方案改善校園內不同身分人員，同工不同酬的現象。

賴瑞隆提議建置常設性「第三方公正調處機制」，推動落實溝通先行，減少不必要的校事會議，還給教師有尊嚴且不受干擾的教學空間，承諾未來將親自主持召開「教育圓桌會議」，邀請工會、家長與校長代表共同參與，讓第一線的專業聲音實質納入決策核心。

對於高教產六大訴求，柯志恩表示，逐年降低班級人數、精進校事會議調處機制、減少親師內耗、力行行政減量、研議調降教學節數、調降特教生師比，以及未來每年召開「教育圓桌會議」，都是她長期在教育委員會關切的議題，與她先前發布的教育政策方向完全一致。

柯志恩說，她在立院主導學生輔導法修法、學生輔導人力增聘、鼓勵專輔人員久任及調薪，但訴求中提及增聘「教師助理員、學生助理員」，因涉及組織編制、定位以及落實核銷的複雜性，相關權責與定位尚待進一步明確，未來會繼續和高教產溝通研議。

柯志恩強調，校園霸凌和濫訴問題並未消失，未來針對校事會議的運作改革，她在立院率先提出「校園安全與教師權益」的主決議，要求教育部在三個月內提出具體改善報告，無論如何，堅持教育專業，保障學生受教權和教師工作尊嚴，也要維護校園和諧、秩序與安全。

另針對賴瑞隆提出「減少不必要的校事會議」主張，柯志恩則抨擊，造成教師不安與壓力的畸形制度，就是民進黨一手造成的，現在喊著要「減少校事會議」，根本是在替自己執政失敗擦脂抹粉，等到選舉才急著提出口號。