徐欣瑩喊守住新竹藍天 懇託各社團力挺 接棒楊文科穩健執政

國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩昨晚出席新竹縣級社團領導人交流座談，包含新竹縣長兼黨部主委楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳、立委林思銘夫人，以及各地方組織幹部皆齊聚一堂。徐欣瑩在會中特別帶領全場為楊文科鼓掌，力挺司法還給楊縣長清白與正義。

現場出席人員包含婦女會暨婦女社團領導人聯誼會、婦女防火宣導協會、青溪婦女協會、青溪協會理事長、工商婦女協會、婦女之家協會、客家聯誼會、商業會、產業總工會、青工會及民眾服務等領導人。

徐欣瑩會中表示對深耕基層、擁有紮實民意基礎的社團領導人們表達由衷感謝，她強調大家是新竹縣最堅實的依靠。談及新竹縣的未來發展，承諾將以無縫接軌的方式，延續楊文科過去8年穩健的執政成果。

徐欣瑩說，楊縣長任內推動的AI智慧園區等「五支箭」政策與「新十大交通建設」，目前正處於規畫或施工的關鍵階段。這些對竹縣未來發展至關重要的宏觀規畫，絕不能因為政治動盪而中斷，她將承襲這份腳踏實地的公僕精神，持續帶領新竹縣穩健前進，讓縣民看見藍軍執政的實政價值。

面對當前的有毒油品案，徐欣瑩批評民進黨政府完全毫無權責觀念。她指出，過去國民黨執政發生食安問題是「大家罵執政黨」，現在民進黨執政發生「毒油事件」，竟然變成「民進黨黨罵大家」；執政黨處理重大食安危機卻像擠牙膏般隱瞞，民眾要的是真相與明確的責任追究，而不是官員「改頭換面」、或將油品改包裝又重新上架的欺騙把戲，明確建立高風險食材管理及預警機制，才能讓家長、孩子和所有縣民安心

徐欣瑩也向社團領導人懇託「這場選戰不是個人的勝負，而是新竹縣藍天的保衛戰，更是2028國民黨重返執政的前哨戰！」她強調，過去3個月她已走遍13個鄉鎮陸續傾聽、拜會與懇託，深知這一仗面對國家機器將無比艱辛，但「我們一定要贏，也一定要堅持下去！」懇請所有基層領導人與鄉親做她最堅實的後盾，凝聚所有力量守護新竹，讓新竹縣在穩健執政的道路上持續大步向前。