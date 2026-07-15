快訊

20周年紀念款！iPhone 20傳採全玻璃、無開孔設計「工廠已準備就緒」

副教授秀AI展覽照網全歪樓！學霸正妹擁頂級外貌被肉搜 本人發聲了

世足賽／5年前神預言再被翻出！2026冠軍劇本差1步 ESPN轉發：真會發生？

聽新聞
0:00 / 0:00

徐欣瑩喊守住新竹藍天 懇託各社團力挺 接棒楊文科穩健執政

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩會中表示對深耕基層、擁有紮實民意基礎的社團領導人們表達由衷感謝，她強調大家是新竹縣最堅實的依靠。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩會中表示對深耕基層、擁有紮實民意基礎的社團領導人們表達由衷感謝，她強調大家是新竹縣最堅實的依靠。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩昨晚出席新竹縣級社團領導人交流座談，包含新竹縣長兼黨部主委楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳、立委林思銘夫人，以及各地方組織幹部皆齊聚一堂。徐欣瑩在會中特別帶領全場為楊文科鼓掌，力挺司法還給楊縣長清白與正義。

2026九合一選舉

現場出席人員包含婦女會暨婦女社團領導人聯誼會、婦女防火宣導協會、青溪婦女協會、青溪協會理事長、工商婦女協會、婦女之家協會、客家聯誼會、商業會、產業總工會、青工會及民眾服務等領導人。

徐欣瑩會中表示對深耕基層、擁有紮實民意基礎的社團領導人們表達由衷感謝，她強調大家是新竹縣最堅實的依靠。談及新竹縣的未來發展，承諾將以無縫接軌的方式，延續楊文科過去8年穩健的執政成果。

徐欣瑩說，楊縣長任內推動的AI智慧園區等「五支箭」政策與「新十大交通建設」，目前正處於規畫或施工的關鍵階段。這些對竹縣未來發展至關重要的宏觀規畫，絕不能因為政治動盪而中斷，她將承襲這份腳踏實地的公僕精神，持續帶領新竹縣穩健前進，讓縣民看見藍軍執政的實政價值。

面對當前的有毒油品案，徐欣瑩批評民進黨政府完全毫無權責觀念。她指出，過去國民黨執政發生食安問題是「大家罵執政黨」，現在民進黨執政發生「毒油事件」，竟然變成「民進黨黨罵大家」；執政黨處理重大食安危機卻像擠牙膏般隱瞞，民眾要的是真相與明確的責任追究，而不是官員「改頭換面」、或將油品改包裝又重新上架的欺騙把戲，明確建立高風險食材管理及預警機制，才能讓家長、孩子和所有縣民安心

徐欣瑩也向社團領導人懇託「這場選戰不是個人的勝負，而是新竹縣藍天的保衛戰，更是2028國民黨重返執政的前哨戰！」她強調，過去3個月她已走遍13個鄉鎮陸續傾聽、拜會與懇託，深知這一仗面對國家機器將無比艱辛，但「我們一定要贏，也一定要堅持下去！」懇請所有基層領導人與鄉親做她最堅實的後盾，凝聚所有力量守護新竹，讓新竹縣在穩健執政的道路上持續大步向前。

國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩昨晚出席新竹縣級社團領導人交流座談。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩昨晚出席新竹縣級社團領導人交流座談。圖／徐欣瑩辦公室提供

徐欣瑩 楊文科 新竹 2026九合一選舉 新竹縣選舉

延伸閱讀

民眾黨傳徵召戴于文戰花蓮市長 魏嘉彥：積極推動選務爭取支持

竹北水岸市集申辦爭議 縣府駁斥卡關：公所兩度變更設計拖延

嘉義鹿草鄉長嚴珮瑜放棄連任 民進黨派出吳玉琴披掛上陣

白選花蓮市長 國民黨：不影響藍白合

相關新聞

靳邦忠短影音3天衝200萬爆紅 竹北市長動向受矚目

竹北市長選戰逐漸升溫，各方人選動向備受關注。始終未鬆口是否投入選戰的「王牌消保官」靳邦忠，近日卻因一系列法律知識短影音意外在網路爆紅，影片上線短短3天累積點閱突破200萬次，不僅掀起網友熱議，也讓外界再度關注他的下一步動向。

獨／蔣萬安專訪透露訪美西計畫 這時間點「一定會安排」

北市長蔣萬安前年曾訪美國東部，包括紐約、波士頓以及費城三座城市等，蔣萬安日前接受本報專訪也透露，也許明年或後年再訪美國西部，包括到姐妹市鳳凰城，看看台積電設廠、科技人才在地等狀況，更進一步交流，「我想一定會安排」。

奪「板一」奪天下再現？李四川：一定接下侯友宜這一棒

2026新北市長選舉選前之夜場地卡位戰提前開打，國民黨新北市黨部已完成板橋第一運動場場地申請。國民黨新北市長參選人李四川今被問到，是否象徵接棒新北市長侯友宜，以及「搶下板一」是否為勝選指標時表示，侯友宜8年施政有目共睹，自己將一棒接一棒，延續好的政策，也會全力以赴，「我一定會接下這一棒。」

賴瑞隆簽承諾允減少不必要校事會議 柯志恩：替執政失敗擦脂抹粉

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆簽署「六大教育訴求承諾書」，強調會落實溝通先行，減少不必要的校事會議，並承諾會親自主持召開「教育圓桌會議」。國民黨高雄市長參選人柯志恩則稱未來若當選市長，一定和基層教師及教師組織建立良好、信任的互動與合作關係，賴喊話減少校事會議，實則是在為執政失敗擦脂抹粉。

徐欣瑩喊守住新竹藍天 懇託各社團力挺 接棒楊文科穩健執政

國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩昨晚出席新竹縣級社團領導人交流座談，包含新竹縣長兼黨部主委楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳、立委林思銘夫人，以及各地方組織幹部皆齊聚一堂。徐欣瑩在會中特別帶領全場為楊文科鼓掌，力挺司法還給楊縣長清白與正義。

國民黨全代會傳定調「決戰新北」 李四川：22縣市都要全力以赴

國民黨全代會傳將定調為「決戰新北」，國民黨新北市長參選人李四川今被問到，是否感受到全黨特別關注，以及目前選情是否膠著時表示，對國民黨而言，22縣市都是必須全力以赴的戰場，沒有所謂只決戰某一個縣市，不過新北確實是「重中之重」，團隊會全力打拚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。