范雲：佀廣洋若對兵役義務沒意願可告訴大家

國民黨立委萬美玲兒子佀廣洋兵役問題受關注，民進黨立法院黨團書記長范雲表示，如果佀廣洋明確表達很想當兵，就該依規定辦理，不然也可以告訴大家，他對這個義務沒什麼意願。

范雲說，這些爭議沒有因為佀廣洋放棄國民黨提名參選就停止討論，佀廣洋是成年人，不只是中華民國國民，還正在參選公職。

范雲表示，依照相關兵役規定，佀廣洋可以補當兵，如果佀明確表達很想去當兵，就依規定辦理，不然他也可以告訴大家，他對這個義務沒有什麼意願，那就讓選民自己決定。

有關萬美玲丈夫的海川建設部分建地涉農建地變更，是否與萬任職議員期間核發公文有關，范雲說，台灣是個有法律規定的國家，公職人員利益衝突迴避法第12條規定，公職人員不得就其職權使用，圖利自己或關係人，既然國家有明確規範，做為政治人物，萬美玲應該要跟大家說明交代清楚，是不是有違反相關法律規範。