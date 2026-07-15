國民黨全代會傳定調「決戰新北」 李四川：22縣市都要全力以赴

國民黨全代會傳將定調為「決戰新北」，國民黨新北市長參選人李四川今被問到，是否感受到全黨特別關注，以及目前選情是否膠著時表示，對國民黨而言，22縣市都是必須全力以赴的戰場，沒有所謂只決戰某一個縣市，不過新北確實是「重中之重」，團隊會全力打拚。

李四川表示，他先前已對外說明，每一個縣市的選舉都相當重要，國民黨沒有只將資源或焦點放在單一縣市的問題，無論哪一區都必須全力爭取選民支持。

不過，李四川也坦言，新北市確實是重中之重。他強調，面對接下來選戰，團隊會全力以赴來打拼。