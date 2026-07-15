獨／蔣萬安專訪透露訪美西計畫 這時間點「一定會安排」

北市長蔣萬安前年曾訪美國東部，包括紐約、波士頓以及費城三座城市等，蔣萬安日前接受本報專訪也透露，也許明年或後年再訪美國西部，包括到姐妹市鳳凰城，看看台積電設廠、科技人才在地等狀況，更進一步交流，「我想一定會安排」。

蔣萬安說，美西也很重要，例如姐妹市舊金山、洛杉磯，特別現在科技公司不只輝達座落北士科，谷歌也在士林區成立本土以外最大的AI基礎設施研發公司，會走訪這些科技公司、產業等。

國民黨北市議員李明賢認為，蔣萬安今年已出訪過新加坡，尤其今天開議，蔣萬安今年下半年應該將重心放在國內，顧好北市、雙北連線，還有輔選等。陳認為，蔣萬安的對手不是沈伯洋，開議後要回應民進黨議員，因每一位綠營議員都比沈伯洋有戰力，接下來開議，蔣要拆解綠營的選舉攻防，更要爭取選民認同。

李明賢表示，台北市打造AI城市，並選定北士科、信義公車專用道推自駕公車，蔣接下來的確應該要去參訪、吸取國際城市經驗，尤其蔣萬安也應該也要去參訪輝達總部，尤其「下一任市長的責任更重要！」不過是否與2028連動，他認為，這是兩回事。

民眾黨北市議員陳宥丞表示，他也認為蔣萬安應該規畫明年再出訪美國，尤其年底選舉年，加上議會開議，現在不是國外參訪正確的時間點，先前他有跟蔣萬安去紐約參訪，接下來台北市打造ＡＩ科技城市，的確應該去吸取更多國外經驗。

北市議長戴錫欽表示，他今年三月也有帶議會團去洛杉磯、南美等地參訪，的確台北市要成為ＡＩ首都，科技發展絕對是重中之重，過去蔣也在美西留學過，矽谷等相關科技重鎮很值得蔣萬安率市府團隊去交流學習。

戴提到，不過因今年選舉年，加上現防汛期，蔣也不敢去太遠地方參訪，怕影響相關防汛，去年則是因大罷免，蔣也沒太多餘裕出訪，不過未來樂見北市作為國際城市、首都，本來就應該與國外先進城市、產業學習，蔣過去在美西留學，有豐厚人脈與經驗，選後下一個任期，只要不影響市政下，都樂見蔣萬安到國際城市取經。