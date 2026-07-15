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指卓揆承諾嘉義輕軌372億尚未核定 張啓楷點名王美惠是最大阻力

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今天舉行「嘉義輕軌卡關，民進黨、王美惠別搞軌！」記者會，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（圖中穿白衣者）北上爭取嘉義輕軌經費。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團今天舉行「嘉義輕軌卡關，民進黨、王美惠別搞軌！」記者會，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（圖中穿白衣者）北上爭取嘉義輕軌經費。記者林銘翰／攝影

有關高鐵嘉義站聯外軌道建設，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天表示，行政院長卓榮泰公開承諾「372億元全額負擔」，然而至今尚未核定相關工程款，同時點名民進黨立委、嘉義市長參選人王美惠，政見跳票卻從來沒有講過一句話，「王美惠就是最大阻力」。

2026九合一選舉

民眾黨立法院黨團上午舉行「嘉義輕軌卡關，民進黨、王美惠別搞軌！」記者會，民眾黨團總召陳清龍說，張啓楷特別回到立法院，就是要為嘉義人討公道，放眼全台灣所有高鐵站體，唯獨嘉義站沒有聯外軌道，請問民進黨政府何時要兌現承諾？卓榮泰何時要核定372億元工程款？

陳清龍指出，立法院正在審查今年度總預算，民眾黨團會全力爭取嘉義輕軌預算，同時也會要求行政機關具體說明，這些國家建設的期程、經費及進度，絕對不會讓民進黨繼續擺爛下去，「特別感謝張啓楷回到立法院，民眾黨團絕對會做他的後盾，我們一起為嘉義努力發聲。」

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，卓榮泰曾經公開在立法院承諾「推動嘉義高鐵連外軌道建設」，如今是否又剩下一句「持續努力、積極研議、再做評估」，交通建設不是政治口號，承諾有說出口就要做到，如果連行政院長公開承諾的重大建設，現在都可以一拖再拖、一言再延，那麼人民難免也會問，明天跳票的又會是什麼？

立法院交通委員會召委、國民黨立委黃健豪也說，嘉義輕軌經常淪為選舉的炒作話題，嘉義也從希望之城變成等待之城，「嘉義人對無法接受政治背信」，行政院應該正視嘉義交通發展，盡快落實承諾讓嘉義輕軌上路。

張啓楷表示，卓榮泰曾經公開承諾嘉義輕軌「372億元工程款，中央全額負擔」，麻煩行政院盡快核定高鐵聯外軌道工程款，嘉義輕軌已經整整跳票21年，同時也點名王美惠就是其中最大的阻力，「嘴巴上都說支持建設，實際上卻是刪凍預算，阻礙嘉義交通升級。」

張啓楷說明，行政院早在2005年核定高鐵嘉義站聯外BRT方案，並且承諾將會參酌營運狀況評估興建聯外軌道，卓榮泰去年承諾372億元工程款全額負擔卻事後反悔，嘉義市長黃敏惠為此帶頭發起連署，就連民進黨嘉義市議員也都有加入，然而中央政府至今還是持續跳票。

張啓楷指出，2024年立委選舉期間，王美惠開出的第一條政見，就是爭取興建輕軌建設、完善嘉義交通網絡，如今該項政見明顯跳票，就連黃敏惠都被氣到哭，甚至還帶著連署書北上爭取，「我當天全程陪同，沒有看到王美惠，妳的政見是在欺騙嘉義人嗎？」

張啓楷還說，黃敏惠先前發文爭取重大交通建設，嘉義市警察局與消防局只是轉發貼文，王美惠竟然提案刪減警政署與消防署預算，預算提案的理由是違反行政中立，然而根本沒有牽扯到政黨或候選人，此舉也並未違反行政中立法規定，王美惠必須跟嘉義市民說清楚。

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