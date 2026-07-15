遭批拿寵物展作文章 李四川：重點是要立委蘇巧慧監督中央

中聯油脂致癌油事件持續延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前與中聯油脂董事、福壽實業董事長洪堯昆同台出席寵物用品展，引發國民黨新北市長參選人李四川陣營質疑。蘇巧慧競辦反批，李四川本人也曾參加寵物展，藍營將活動與食安案件牽連「不太厚道」。李四川今回應，他不反對任何人參加活動，質疑的重點是蘇巧慧身為現任立委，至今未向中央追問問題油品發生的真正原因。

李四川表示，自己從未對蘇巧慧參加寵物展有意見，也贊成候選人出席各類活動；但蘇巧慧目前仍是立法委員，又準備參選新北市長，面對影響市民食安的重大事件，應以立委身分要求中央說明，問題究竟出在原產地、原料，還是製程。

李四川說，新北市民關心的是問題油品為何發生、責任及源頭究竟在哪裡，希望蘇巧慧能向中央追問並給市民答案，但事件發生至今，沒有看到她向中央提出質疑或積極追查。他強調，競選團隊並非批評蘇巧慧出席活動，而是要求她善盡立委監督中央的責任。

李四川競選辦公室主任江怡臻表示，中聯油脂事件爆發至今已16天，競辦多次要求蘇巧慧以立委身分監督中央，但蘇巧慧面對相關提問始終避重就輕。她強調，競辦過去的新聞稿及發言均未批評寵物展主辦單位，而是站在新北市民角度，要求蘇巧慧追查問題油品真相。

蘇巧慧競辦先前回應，李四川也曾出席同一場寵物用品展，卻在事後以蘇巧慧與洪堯昆同台作文章，形同「蹭完寵物展，轉身批評主辦單位」，做法並不厚道。

針對中聯油脂事件，蘇巧慧先前表示，人民希望看到中央與地方各自負起責任、共同把事情做好；李四川陣營則持續質疑，蘇巧慧身為執政黨立委，應向中央追問油品來源、製程及流向，而非將責任停留在中央、地方各自處理。