致癌油風暴延燒16天 李四川競辦酸蘇巧慧「有問避答」

致癌油事件爆發至今已半個月，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今再度質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧至今「有問避答」已16天，完全沒盡到立委應有的監督職責，郭痛批連總統賴清德都知道要向國人說明，身為立委的蘇巧慧神隱至今，卻不敢依職責要求中央給人民一個交代，令人失望。

郭音蘭指出，立法委員的職責是代表人民監督行政機關，但蘇巧慧面對自身監督失職的質疑卻有問避答，急著拿活動主辦單位出來轉移焦點，這種甩鍋行為才是真正的不厚道；反觀賴清德總統起碼還知道要在臉書上說明並承諾：「行政院會持續向社會說明調查結果與修法進度，相關改善將追蹤到真正落實為止。」對照蘇巧慧至今卻依然選擇默不作聲，甘願當一個護航中央的橡皮圖章。

郭音蘭說明，立法委員的職責是代表人民監督行政機關，食安沒有妥協空間，人民的健康更不容政治護航，請蘇巧慧不要心虛，不要再用「酸言酸語」來搪塞，更不要再用「蘇巧慧團隊會持續秉持正向、積極的態度，用紮實、全面的政見爭取市民朋友認同」這種空話呼攏大家，否則就是用實際行動向選民證明，自己是一位不合格的立委，更是一位不合格的新北市長參選人。