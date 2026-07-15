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遭質疑被綠議員放生 沈伯洋：想像力豐富
民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋預計20日展開訪美行程，新黨台北市議員參選人游智彬質疑此行恐涉「非法政治獻金」與「境外勢力資金洗白」，資深媒體人陳揮文、媒體人羅旺哲則質疑沈屢屢失言，疑遭黨內「放生」。沈伯洋則說，台灣好的編劇很多，不需要這些人再來競爭，「只能說想像力非常豐富」。
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此外，國民黨台北市議員秦慧珠指台北市長蔣萬安近日事事親上火線回答，常像「複製貼上」，呼籲市府團隊建立「防火牆」，別讓市長成發言人。沈伯洋說，「複製貼上」是人民真實感受，市民本該親自面對爭議與質疑，讓人民能夠信任，「要建立防火牆不就代表他無法面對這些爭議嗎？」
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