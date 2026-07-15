遭質疑被綠議員放生 沈伯洋：想像力豐富

2026新北市長選舉選前之夜場地卡位戰提前開打，國民黨新北市黨部已完成板橋第一運動場場地申請。國民黨新北市長參選人李四川今被問到，是否象徵接棒新北市長侯友宜，以及「搶下板一」是否為勝選指標時表示，侯友宜8年施政有目共睹，自己將一棒接一棒，延續好的政策，也會全力以赴，「我一定會接下這一棒。」

2026-07-15 11:35