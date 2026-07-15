靳邦忠短影音3天衝200萬爆紅 竹北市長動向受矚目

竹北市長選戰逐漸升溫，各方人選動向備受關注。始終未鬆口是否投入選戰的「王牌消保官」靳邦忠，近日卻因一系列法律知識短影音意外在網路爆紅，影片上線短短3天累積點閱突破200萬次，不僅掀起網友熱議，也讓外界再度關注他的下一步動向。

談到此次爆紅，靳邦忠笑說，自己過去不喜歡政治口水，因此從未想過透過短影音宣傳自己。直到近日，在清華大學資訊工程學系學生建議下，才將20多年來授課最受歡迎的法律案例拍成生活化短影音，內容涵蓋禮券退費、健身房契約、租屋糾紛、網路留言責任、遊戲消費等民眾最常遇到的法律問題，希望讓更多人學會運用法律保障自身權益。

沒想到影片發布不到半天，累積觀看數便突破百萬，3天更衝破200萬點閱，遠遠超出他的預期。靳邦忠笑說，「原本只是想把法律知識分享給更多人，沒想到反應這麼熱烈。」未來將持續製作更多貼近生活的法律短影音，以淺顯易懂的方式推廣法律知識，讓民眾在日常生活中也能懂法律、會用法律。

靳邦忠多次被外界點名可能投入竹北市長選舉。對於是否參選，他表示，自己落腳新竹已30多年，其中有28年在竹北工作、生活，過去許多地方民意代表都曾到他的辦公室，一起協助民眾解決消費糾紛與法律問題，這也是另一種形式的公共服務。

他坦言，自己對政治並沒有特別強烈的企圖心，3年前提前退休後，持續擔任上市公司獨立董事，也在清華大學及消基會投入教學與公益工作，希望透過不同方式持續回饋社會。

此外，他也透露，家人對投入政治可能帶來的生活改變仍有所顧慮，這也是他至今尚未作出決定的重要原因。

雖然靳邦忠至今仍未正式宣布參選，但在尚未表態前，已憑藉專業形象與網路影響力累積高聲量。隨著竹北市長選戰逐漸升溫，他是否將跨入政壇，仍是地方各界持續關注的焦點。