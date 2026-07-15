快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

靳邦忠短影音3天衝200萬爆紅 竹北市長動向受矚目

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
靳邦忠表示，分享法律相關短影音，希望讓更多人學會運用法律保障自身權益。記者郭政芬／攝影
靳邦忠表示，分享法律相關短影音，希望讓更多人學會運用法律保障自身權益。記者郭政芬／攝影

竹北市長選戰逐漸升溫，各方人選動向備受關注。始終未鬆口是否投入選戰的「王牌消保官」靳邦忠，近日卻因一系列法律知識短影音意外在網路爆紅，影片上線短短3天累積點閱突破200萬次，不僅掀起網友熱議，也讓外界再度關注他的下一步動向。

2026九合一選舉

談到此次爆紅，靳邦忠笑說，自己過去不喜歡政治口水，因此從未想過透過短影音宣傳自己。直到近日，在清華大學資訊工程學系學生建議下，才將20多年來授課最受歡迎的法律案例拍成生活化短影音，內容涵蓋禮券退費、健身房契約、租屋糾紛、網路留言責任、遊戲消費等民眾最常遇到的法律問題，希望讓更多人學會運用法律保障自身權益。

沒想到影片發布不到半天，累積觀看數便突破百萬，3天更衝破200萬點閱，遠遠超出他的預期。靳邦忠笑說，「原本只是想把法律知識分享給更多人，沒想到反應這麼熱烈。」未來將持續製作更多貼近生活的法律短影音，以淺顯易懂的方式推廣法律知識，讓民眾在日常生活中也能懂法律、會用法律。

靳邦忠多次被外界點名可能投入竹北市長選舉。對於是否參選，他表示，自己落腳新竹已30多年，其中有28年在竹北工作、生活，過去許多地方民意代表都曾到他的辦公室，一起協助民眾解決消費糾紛與法律問題，這也是另一種形式的公共服務。

他坦言，自己對政治並沒有特別強烈的企圖心，3年前提前退休後，持續擔任上市公司獨立董事，也在清華大學及消基會投入教學與公益工作，希望透過不同方式持續回饋社會。

此外，他也透露，家人對投入政治可能帶來的生活改變仍有所顧慮，這也是他至今尚未作出決定的重要原因。

雖然靳邦忠至今仍未正式宣布參選，但在尚未表態前，已憑藉專業形象與網路影響力累積高聲量。隨著竹北市長選戰逐漸升溫，他是否將跨入政壇，仍是地方各界持續關注的焦點。

靳邦忠在學校授課，分享許多生活化的法律案例，頗受學生們的喜愛。圖／靳邦忠提供
靳邦忠在學校授課，分享許多生活化的法律案例，頗受學生們的喜愛。圖／靳邦忠提供

新竹 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

延伸閱讀

民眾黨傳徵召戴于文戰花蓮市長 魏嘉彥：積極推動選務爭取支持

竹北水岸市集再掀攻防 市公所盼縣府加強行政協助

遭酸作秀！台南里長參選人穿「高衩旗袍」撿垃圾 本人親回：穿著不是重點

民眾黨首度正式赴陸 沈有忠：非常希望有一天能代表陸委會赴陸訪問

相關新聞

靳邦忠短影音3天衝200萬爆紅 竹北市長動向受矚目

竹北市長選戰逐漸升溫，各方人選動向備受關注。始終未鬆口是否投入選戰的「王牌消保官」靳邦忠，近日卻因一系列法律知識短影音意外在網路爆紅，影片上線短短3天累積點閱突破200萬次，不僅掀起網友熱議，也讓外界再度關注他的下一步動向。

獨／蔣萬安專訪透露訪美西計畫 這時間點「一定會安排」

北市長蔣萬安前年曾訪美國東部，包括紐約、波士頓以及費城三座城市等，蔣萬安日前接受本報專訪也透露，也許明年或後年再訪美國西部，包括到姐妹市鳳凰城，看看台積電設廠、科技人才在地等狀況，更進一步交流，「我想一定會安排」。

奪「板一」奪天下再現？李四川：一定接下侯友宜這一棒

2026新北市長選舉選前之夜場地卡位戰提前開打，國民黨新北市黨部已完成板橋第一運動場場地申請。國民黨新北市長參選人李四川今被問到，是否象徵接棒新北市長侯友宜，以及「搶下板一」是否為勝選指標時表示，侯友宜8年施政有目共睹，自己將一棒接一棒，延續好的政策，也會全力以赴，「我一定會接下這一棒。」

國民黨全代會傳定調「決戰新北」 李四川：22縣市都要全力以赴

國民黨全代會傳將定調為「決戰新北」，國民黨新北市長參選人李四川今被問到，是否感受到全黨特別關注，以及目前選情是否膠著時表示，對國民黨而言，22縣市都是必須全力以赴的戰場，沒有所謂只決戰某一個縣市，不過新北確實是「重中之重」，團隊會全力打拚。

指卓揆承諾嘉義輕軌372億尚未核定 張啓楷點名王美惠是最大阻力

有關高鐵嘉義站聯外軌道建設，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天表示，行政院長卓榮泰公開承諾「372億元全額負擔」，然而至今尚未核定相關工程款，同時點名民進黨立委、嘉義市長參選人王美惠，政見跳票卻從來沒有講過一句話，「王美惠就是最大阻力」。

遭批拿寵物展作文章 李四川：重點是要立委蘇巧慧監督中央

中聯油脂致癌油事件持續延燒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前與中聯油脂董事、福壽實業董事長洪堯昆同台出席寵物用品展，引發國民黨新北市長參選人李四川陣營質疑。蘇巧慧競辦反批，李四川本人也曾參加寵物展，藍營將活動與食安案件牽連「不太厚道」。李四川今回應，他不反對任何人參加活動，質疑的重點是蘇巧慧身為現任立委，至今未向中央追問問題油品發生的真正原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。