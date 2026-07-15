批李四川攻擊寵物展主辦單位 蘇巧慧競辦：不厚道
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室上午批評對手國民黨李四川出席寵物展，還拍了影片，結果轉身就攻擊主辦單位的儀節，如此行為實在不厚道。
2026九合一選舉
蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，當天蘇巧慧是出席「展昭台北寵物用品展」開幕儀式，主辦單位是「中華民國寵物食品及用品公會」，並非油品供應商，儀節進行中的台上貴賓也是主辦單位所邀請。
吳思萱說，選舉還是要秉持正面、陽光的態度，像蘇巧慧當天與寵物食品及用品公會代表交流，並持續追蹤寵物食品管理法的立法進度。她強調，蘇巧慧已經提出「三大毛小孩政見」，包含擴大人畜共通傳染病疫苗的施打與健檢補助範圍、提升夜間醫療量能，以及擴大實施寵物長照等面向，「不僅照顧毛小孩，也守護獸醫師」，一起為照顧毛小孩而努力。
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