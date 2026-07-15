嘉義輕軌卡關21年 張啓楷籲中央兌現372億承諾

嘉義高鐵站聯外輕軌建設遲未定案，台灣民眾黨立法院黨團今天與國民黨立委、嘉義市長參選人張啓楷共同召開記者會，要求中央儘速核定嘉義高鐵聯外軌道建設，並兌現行政院長卓榮泰曾承諾由中央全額負擔372億元工程經費，批評嘉義市民已等待21年，不應再讓建設持續延宕。

張啓楷、民眾黨立法院黨團總召陳清龍、副總召王安祥、立委劉書彬，以及國民黨立法院黨團書記長林沛祥、立委黃健豪、林倩綺等人出席記者會，質疑中央遲未將嘉義輕軌納入正式建設及預算。

陳清龍表示，嘉義高鐵站是全台唯一沒有聯外軌道運輸系統的高鐵站，要求行政院說明嘉義輕軌何時兌現、372億元何時核定，以及民進黨嘉義市立委王美惠爭取建設的具體成果，並表示民眾黨團將提案要求行政機關提出建設時程、經費規畫及工程進度。

林沛祥表示，行政院長曾公開承諾推動嘉義高鐵聯外軌道建設，但至今未見具體進展，呼籲行政院拿出實際作為，不要讓重大交通建設停留在承諾。

黃健豪表示，嘉義高鐵站啟用多年，交通部歷年預算仍未見嘉義輕軌可行性研究、綜合規畫或工程經費，認為沒有預算，再多承諾都是空話，要求中央儘速將嘉義輕軌納入正式計畫。

張啓楷表示，高鐵嘉義站聯外軌道早在21年前即獲行政院核定，當年因運量不足改以BRT作為過渡方案，如今高鐵嘉義站與台鐵年運量已突破1400萬人次，加上嘉義科學園區、故宮南院及相關重大建設陸續到位，建設條件已成熟。他並質疑，嘉義市政府完成可行性研究並送交中央後仍未獲核定，也點名王美惠競選時曾承諾爭取嘉義輕軌，要求中央儘速核定372億元建設經費。

林倩綺、王安祥及劉書彬也表示，嘉義高鐵聯外軌道攸關科技產業、人才通勤及區域發展，呼籲中央公布建設時程及經費規畫，跨黨派共同推動嘉義輕軌建設。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥（右）呼籲中央政府正視嘉義市民21年來的等待。圖／民眾黨嘉義黨部提供

民眾黨立法院黨團總召陳清龍（右）表示，中央遲未將嘉義輕軌納入正式建設及預算，不應讓建設持續延宕。圖／民眾黨嘉義黨部提供