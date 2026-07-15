奪「板一」奪天下再現？李四川：一定接下侯友宜這一棒

2026新北市長選舉選前之夜場地卡位戰提前開打，國民黨新北市黨部已完成板橋第一運動場場地申請。國民黨新北市長參選人李四川今被問到，是否象徵接棒新北市長侯友宜，以及「搶下板一」是否為勝選指標時表示，侯友宜8年施政有目共睹，自己將一棒接一棒，延續好的政策，也會全力以赴，「我一定會接下這一棒。」

板橋第一運動場交通便利、腹地廣闊，是新北少數可舉行大型政治造勢活動的場地，歷來也被視為新北市長選舉選前之夜的熱門據點，2018年及2022年新北市長選舉，侯友宜均在板橋第一運動場舉辦選前之夜並順利勝選，地方因此盛傳「奪板一、奪天下」的說法。

國民黨新北市黨部證實，已完成今年11月27日板橋第一運動場選前之夜的申請；由於場地每次最長可借用10天，藍營也一併取得選前黃金周時段。民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營則規畫於板橋第二運動場戶外廣場舉辦選前之夜，藍綠陣營將分據板橋兩座大型場地拚氣勢。

李四川表示，板橋第一運動場過去就是歷屆選舉選前之夜經常使用的場地，對於是否具有接棒侯友宜的象徵意義，他說，自己多次表明，侯友宜過去8年的施政成果有目共睹，未來一定會延續好的建設與政策，「一棒接一棒」。

至於搶下板橋第一運動場是否等同取得勝選先機，李四川未直接將場地與選舉結果畫上等號，但強調團隊會對選戰全力以赴，接下侯友宜交付的這一棒，持續推動新北市政，「我一定會接下這棒。」

依新北市體育局規定，板橋第一運動場廣場可於活動前6個月提出申請，每次最長借用10天。目前11月19日至28日檔期已有單位完成申請，至於投票日是否續在板一舉辦開票活動，李四川競選團隊尚未定案。