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全齡護牙政策是否跟進蘇巧慧？李四川：是延續侯市府再升級

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）今發表全齡護牙政策指出，相關措施是延續侯市府既有政策，再進一步升級。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）今發表全齡護牙政策指出，相關措施是延續侯市府既有政策，再進一步升級。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今發表全齡護牙政策，提出兒童塗氟延伸至國小一年級、國中第二大臼齒窩溝封填、孕婦產後一年免費口腔保健、弱勢長者假牙補助及重度失能失智者口腔照護等五大方向。對於部分政策與對手蘇巧慧主張相近，李四川表示，相關假牙補助原本就是侯友宜市府現行政策，自己是延續既有基礎再升級，沒有跟進問題。

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媒體詢問，蘇巧慧也提出65歲以上長者假牙最高補助5萬元，李四川過去曾強調「天然牙最好」，是否代表也認同蘇巧慧政策。李四川回應，他並非批評假牙補助，而是認為口腔照護最重要的是從基礎做起，「預防絕對比治療好」。

李四川表示，假牙補助本來就是侯友宜市府正在執行的政策，自己提出的全齡護牙方案，是從兒童塗氟、窩溝封填、孕產婦照護，一路延伸至弱勢長者與失能失智者，並增加假牙檢測及修補等措施，希望建立較完整的全齡口腔照護體系。

對於是否擔心遭蘇巧慧批評「跟進」，李四川表示，「好的政策沒有跟進問題」，並指出原有補助政策是侯市府既有措施，蘇巧慧提出相關內容，是跟進現行政策；自己則是在既有基礎上延續並升級。

新北市牙醫師公會理事長高君華表示，兩位參選人提出口腔照護政策，對牙醫界與市民都是好消息。他認為，李四川的政策從兒童預防、孕產婦保健、弱勢長者假牙，到失能失智者到宅服務，涵蓋不同人生階段，尤其窩溝封填有助預防蛀牙，若能由第一大臼齒延伸至第二大臼齒，有助保護重要咀嚼功能。

高君華也表示，牙醫界持續推動到宅及偏鄉口腔服務，重度失能失智家庭往往承受多重醫療與照護支出，若能增加口腔照護補助，將有助減輕家庭負擔。他期盼透過相關政策，朝向民眾80歲仍保有20顆自然牙的目標努力。

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