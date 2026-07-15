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批李四川假牙補助只針對中低收 蘇巧慧：應全面補助長輩

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室上午批評對手國民黨李四川假牙補助政見太嚴格，指稱應全面補助長輩、減輕新北家庭負擔。

2026九合一選舉

蘇巧慧競辦發言人劉芳宇表示，李四川提出的政見只補助55歲以上中低收入戶原住民、或者65歲以上中低收入戶長者，而蘇巧慧長久以來與口腔醫學界朋友一直致力於維護國人牙齒健康，這次也在許多牙醫朋友建議下，提出「全面補助65歲以上長者及55歲以上原住民長輩裝置假牙最高五萬元」的政見，就是為了不讓長輩因為經濟因素影響飲食，連帶影響全身的健康。

劉芳宇說，蘇巧慧一直認為無論是不是中低收入戶，裝置假牙的支出一直都是不小負擔，尤其65歲以上的長輩大都已屆齡退休，許多人缺了牙，卻不好意思跟孩子或晚輩伸手拿錢，而延誤了牙齒的治療。

因此蘇巧慧若當選新北市長，一定會推動全面補助長輩假牙裝置費用。劉芳宇強調，日常維護牙齒的健康當然很重要，但「沒有牙齒怎麼維護？」，照顧長輩的健康不能等，也不應該設下嚴苛的經濟條件，讓所有長輩都能得到補助，也間接減輕每個家庭的負擔。

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