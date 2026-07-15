李四川提全齡護牙五政策 塗氟延伸小一、失能失智每年補助3000元

國民黨新北市長參選人李四川今在國民黨新北市黨部發表全齡護牙政策，提出5大方向，涵蓋兒童、青少年、孕產婦、弱勢長者及重度失能失智民眾，希望將口腔照護從兒童一路延伸至高齡與長照階段。

李四川表示，未來將把現行兒童塗氟服務延伸至國小一年級，並納入學童健康檢查機制，讓孩童進入校園後持續建立口腔保健習慣；國中階段則規畫將窩溝封填擴及第二大臼齒，加強恆齒保護，降低青少年蛀牙及後續治療負擔。

針對孕產婦，李四川提出產後一年免費口腔保健服務，讓媽媽在照顧幼兒期間，也能兼顧自身牙齒健康，減少牙周病、蛀牙及口腔不適等問題。他表示，口腔照護不應只集中在懷孕期間，而應延伸至產後一年。

長者部分，李四川表示，將延續現行制度，針對55歲以上原住民及65歲以上、具中低收入資格者，補助各式假牙最高5萬元，並提供假牙檢測費500元及活動假牙修補費每顎8000元，協助改善缺牙、咀嚼困難及營養攝取不足問題。

此外，李四川也提出針對重度失能、失智民眾，每人每年補助3000元口腔照護經費，可用於在宅或機構牙科診療、洗牙、口腔檢查及預防保健等服務，降低吸入性肺炎與營養不良風險。

新北市牙醫師公會理事長高君華表示，口腔是人體攝取營養的重要關口，牙齒若不好，不僅影響咀嚼，也可能連帶影響消化與整體健康。他認為，李四川提出的政策從兒童預防、孕產婦照護，到長者假牙及後續檢修，涵蓋口腔照護不同階段，等同從基礎預防一路延伸至後續維護。

高君華指出，窩溝封填對預防蛀牙效果明顯，若能從第一大臼齒進一步擴及第二大臼齒，有助保護咀嚼功能重要的後牙；孕婦則因飲食及荷爾蒙變化，較容易出現牙周問題，若能將口腔照護延伸至產後一年，可協助降低孕產婦口腔疾病風險。

新北市牙醫師公會名譽理事長葉建陽表示，目前兒童塗氟補助主要提供至6歲以下，孩童進入小學後可能面臨自費負擔，將服務完整延伸至小學一年級，可補足幼兒園與國小階段的銜接缺口，也減輕家長負擔。

葉建陽指出，第一大臼齒窩溝封填已被證實有助預防蛀牙，第二大臼齒約在進入國中階段萌發，若同步提供窩溝封填，可將兒童口腔保健延續至青少年階段，降低牙齒日後損壞及治療費用。

針對孕產婦政策，葉建陽表示，現行懷孕期間已有相關口腔照護服務，但產婦生產後忙於照顧幼兒，往往容易忽略自身健康，若提供產後一年免費口腔保健，可補強目前制度不足。

他也認為，弱勢長者假牙政策中，除假牙及修補補助外，新增500元檢測費是一項實用措施。部分長者可能因經濟因素，即使假牙出現問題也不敢走進診所，提供檢測費可降低接受檢查的門檻，讓患者先了解假牙狀況，再決定後續治療。

葉建陽表示，重度失能、失智者常因本身已有多項醫療與照護支出，容易忽略口腔問題，提供每年3000元照護經費，可讓家屬在健保給付之外有更多運用空間，也有助在宅及到宅牙科服務推動。

李四川表示，5大政策希望從兒童、青年、孕產婦、長者、原住民到失能失智者，建立完整的全齡口腔照護體系，「讓牙齒好，身體就好」，相關政策是在延續現有基礎上，再依牙醫界專業意見提出擴充與加強。

國民黨新北市長參選人李四川（右二）與牙醫界代表共同公布全齡護牙政策，內容包括孕婦產後一年免費口腔保健、弱勢長者假牙補助及失能失智者口腔照護補助等。記者張策／攝影

新北市牙醫師公會理事長高君華肯定全齡護牙政策由預防一路延伸至後續照護。記者張策／攝影