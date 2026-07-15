面對對岸打壓 沈伯洋：不因拳頭而屈服、該講的話不會少

民進黨台北市長參選人沈伯洋將前往美國訪問，是否擔憂對岸的跨境鎮壓問題，沈伯洋說，台灣人不會因為通緝和拳頭而屈服，該講的話，一句都不會少。

由於沈伯洋遭中國大陸列入台獨頑固分子清單，沈伯洋訪美是否可能有跨境鎮壓問題，沈伯洋指出，矢板明夫遭遇遭遇暴力攻擊後，即使臉上掛彩，仍稱不會少講一句話，副總統蕭美琴出訪時，疑似遭到追撞，也繼續捍衛國家，台灣社運工作者李明哲即使受到中國大陸關押，回來後，還是繼續發聲。

沈伯洋表示，對台灣人而言，對他而言，最重要的事情是，絕對不會因為通緝和拳頭而屈服，該講的話，一句都不會少，對方想要用這種方式讓他們噤聲，最好的迎擊的方式，就是走向國際。

沈伯洋說，中共不想讓他們講話，他們就講得更多；不想讓他們交流，他們就交流得更多，不想看到台灣被代表，他們就讓台灣走向世界，不想看到台北走向國際，他們就讓台北走向國際，這些就是他們的信念，也是作為台灣人的骨氣。