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批佀廣洋紈袴子弟 王世堅：沒有國民黨提名也可能選上

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
民進黨立委王世堅。聯合報系資料照
民進黨立委王世堅。聯合報系資料照

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，因涉校園霸凌和兵役問題，日前自行宣布放棄國民黨桃園市議員提名。民進黨立委王世堅表示，佀廣洋放棄提名是要拯救國民黨，沒有黨的提名，他也可能會選上。

2026九合一選舉

針對外界質疑佀廣洋要以無黨籍參選，王世堅表示，如果要參選也要經過一段沉澱和歷練，才能代表他有在認真思考與反省，如果還要選，等於他過去犯的錯誤，是沒有任何改的意願。社會愈來愈不會接受這種紈袴子弟，選民不是傻瓜，佀沒有黨的提名，在他看來票開出來都差不多。

對於內政部昨天表示，如果佀廣洋真的有心的話，歡迎他重新來補服兵役。王世堅說，沒錯。如果身體不行，也要盡量去突破。現在兵役期限才一年，過去都是兩年甚至還有三年。

王世堅 佀廣洋 萬美玲 2026九合一選舉 桃園市選舉

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