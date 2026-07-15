沈伯洋下周訪美基層憂成攻擊箭靶 綠營：與僑胞交流尋求潛在募款

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早將在黨部舉行訪美記者會，預計下周跟隨民進黨立院黨團赴美，更將與海外僑胞餐會座談，不過有基層提出憂心認為沈現階段出訪，恐成為藍營攻擊焦點。不過綠營緩頰認為，沈身為國防外交委員會立委仍有自身工作需完成，「國家利益高於個人選戰」民眾也能理解，且透過與僑胞交流尋求潛在募款，獲取更多選戰資金。

據了解，此次訪美行主要是由民進黨團赴美針對包含軍購、無人機等國防相關條例與美方交流，並表達執政黨立場，而近日也安排拜會美西僑胞等。不過由於沈伯洋年底要參選台北市長，如今要出訪美方一段時間，加上過去也鮮少有市長參選人競選期間出訪先例，也讓基層選民擔憂恐成為藍營攻擊箭靶，連帶影響中間選民投票意向。

民進黨議員許淑華認為，沈伯洋目前是國防外交委員會立委，除了參選人行程外，現階段也應做好本質工作，「國家利益絕對高於個人選戰」，且沈過去也曾提過無限城論壇，此次交流更能讓台北市民看見國際觀與專業度更勝於現任市長蔣萬安。

許淑華說，台北國際招商與品牌行銷一直以來沒有壯大，現在輝達將落腳台灣，若沈此次訪美也能開拓更多市場，未來若能當選市長，吸引更多產業投入台灣市場，也能帶給台北市就業機會，訪美行對選舉來說是有加分，作為小雞也會將這樣的理念傳達給第一線民眾。

綠營人士也說，訪美行程基本上必須配合美方時間，對沈伯洋來說是不得不去，且參選人在國外，台北的選務、組織與掃街仍會持續進行，基層動員也不會停，沈若不去反倒會讓藍營攻擊「只顧選舉，不顧立委職責」傷害恐更大。

另一綠營基層也分析，選舉除了跑基層外，對沈來說與海外僑胞會面盼能積極爭取具有投票權的海外民眾支持，更重要是尋求潛在的募款機會，讓選舉資金也能夠更充裕，過去即便市長參選人跑行程無法去，身邊重要幕僚也會親自赴美，且沈其實地方基層雖然公開行程近日有減少，但該做的拜會還是有做到，基本上訪美若僅是一、兩周時間影響不大。