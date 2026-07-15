新聞眼／萬美玲護子過頭 恐傷政治行情

桃園市議員參選人佀廣洋年少時霸凌爭議延燒，連帶衝擊其母、國民黨立委萬美玲家族背景被對手大肆攻擊，佀公開道歉，放棄國民黨提名，低調避風頭，可能以無黨籍參選，即使有家族奧援，仍得真誠面對過去；不過，萬美玲被看好未來有機會挑戰選桃園市長，佀引發爭議恐衝擊萬的政治行情。

桃園區人口超過四十七萬，議員應選十二席全市最多，雖然政治版圖長年藍大於綠，但綠營不曾放棄突破，民眾黨、其他小黨與素人也躍躍欲試。佀廣洋事件好似藍營後院失火，其他陣營等著看茶壺風暴，但綠營桃園市議員李柏瑟小兒子砸店打警察也被藍營議員掀出，隨著選舉愈來愈近，互揭瘡疤戲碼恐愈演愈烈。

佀廣洋爭議，理所當然成為分化藍營的破口。事件延燒至今，不少藍營議員被逼表態，即使不回應也有文章可作，互挖牆角、茶壺風暴等說法四起，就連桃園市長張善政也難倖免，一連兩天被追問，讓他吐出「問點正向問題好嗎」，心情不言而喻。

萬美玲長期經營地方，擁有不少支持者，歷屆議員與立委得票數都高，並被視為未來市長熱門人選之一；如今，佀廣洋的霸凌風波，不但讓藍營過去抨擊民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的迴力鏢打到自家人，也讓萬美玲家族背景成為對手攻防資料庫。若不能斷然處理，就怕萬美玲拚立委連任、甚至未來參選桃園市長，相關爭議將持續發酵。