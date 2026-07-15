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選情初探／高雄大岡山議員7搶5！綠推學霸新人 藍拚名聲傳承

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

高雄市議員第三選區（大岡山地區）應選五席，民進黨、國民黨各提名三席。除了現任議員外，綠營蔡秉璁頂著台大學歷首度參選，頗為吸睛；國民黨黃韻涵繼承母親陸淑美長年的選區經營，實力不容小覷；高雄市海洋局前局長張漢雄之子張騏晟也以無黨籍參選，七人搶五席被視為激戰選區。

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大岡山選區含永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭六行政區，應選五席含一席婦女保障名額；綠營現任議員有林志誠、黃秋媖，國民黨則有前副議長陸淑美、方信淵及宋立彬。

黃秋媖母親翁瑞珠曾任議員、父親黃萬全曾任田寮鄉長，長期關注動保議題，過去有意更上層樓參選立委遭黨內勸退。林志誠是前立委趙天麟的子弟兵，此選區最年輕議員。宋立彬當年挾「韓流」氣勢當選，以問政犀利著稱，方信淵則是連任五屆的資深議員，基層扎實。

民進黨新人蔡秉璁為立委邱志偉團隊執行長，擁台大及清華大學社會學碩士高學歷，曾任監察院前院長陳菊秘書、台電董事長曾文生機要秘書，當年他結婚時「菊系」要角幾乎都到場，被視為新潮流鼎力栽培的新生代，這次頂著高學歷在傳統選區參選，能否為黨開闢席次，頗受關注。

藍營陸淑美是立法院前院長王金平愛將，此次放棄連任，交棒女兒黃韻涵。黃外型亮眼，二○一六、二○二○年選立委，對戰綠營邱志偉保住國民黨基本盤，首度轉戰議員。

大岡山區藍綠壁壘分明，今年還有高雄大岡山產業發展協會執行長張騏晟出面挑戰。張騏晟以「二哥」為名拍攝短影音行銷北高雄，臉書、IG都有不少粉絲，父親張漢雄曾任高市府海洋局長，伯父張漢忠是現任議員，哥哥則是現任梓官區漁會總幹事張鈞華，家族地方實力堅強，可吸納海線藍綠選票。

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