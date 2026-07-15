許舒博妻對槓黃尤美…斗六市長藍現裂痕 綠提尹令瑛成3女激戰

國民黨雲林縣黨部前天提名斗六市代會副主席黃尤美參選下屆斗六市長，黨籍縣議員賴淑娞先前因不滿斗六市長初選辦法而退出，昨宣布以無黨籍參選，「即使遭黨紀處分也欣然接受」；民進黨已提名前立委尹令瑛參選，使斗六市形成三女對決。

斗六市向來被視為藍營鐵票倉，如今藍營出現分裂，另名退出市長初選的議員林岳璋也表態挺賴淑娞，黨內基層憂心釀派系齟齬。國民黨雲縣黨部主委簡明欽說，黨已完成提名程序，若賴淑娞完成登記參選，將依中央黨部相關黨章及黨紀規定辦理。

賴淑娞昨舉行記者會並公布一份民調結果，指自己的支持度領先黃尤美、尹令瑛；她說，高中時即加入國民黨至今，丈夫許舒博也曾擔任雲縣黨部主委，即便在國民黨最低潮的時候，夫妻倆仍一路相挺，對這次斗六市長初選辦法感到遺憾，但為了回應地方期待，決定參選到底。

「此舉已傷害國民黨團結，呼籲黨內同志共同維護制度」，黃尤美發布聲明表示，她獲得國民黨提名的程序皆依照黨章及初選機制，公開、透明完成，且中央黨部近期民調也顯示她的支持度較高，對於黨內同志仍執意參選深感遺憾，建請中央黨部依照黨章、黨紀及相關規範處理。

另外，民進黨嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜不競選連任，嘉縣黨部昨宣布由前不分區立委、台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴返鄉參選，縣長翁章梁、立委蔡易餘力挺；吳玉琴說，在立法院八年推動各種政策，盼藉這些經驗，將資源帶回家鄉。藍營鹿草鄉長人選尚未明朗。