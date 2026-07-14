佀廣洋免役還能當兵？內政部役政司：可申請複檢改判體位

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋爭議延燒，如今又爆出疑似逃兵役。萬美玲坦承兒子並未服役，原因是體重過重，並稱佀羨慕哥哥可以當兵。對於佀廣洋可否當兵，內政部役政司指出，依據徵兵規則役男對於判定體位有疑義，可申請複檢改判體位。

內政部役政司表示，桃園市政府依當時徵兵檢查結果判定體位，並核發體位判等通知書，即已依法完成體位判定，除非發現有不法手段規避兵役事證外，並不會影響已依法確定體位判等處分。

至於佀廣洋是否能回來當兵，役政司表示，依據徵兵規則第14條規定，役男對於判定體位有疑義，可申請複檢改判體位，前提是由役男主動申請，非由政府機關啟動複檢程序。