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嘉義鹿草鄉長嚴珮瑜放棄連任 民進黨派出吳玉琴披掛上陣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣黨部今天召集幹部宣布，前不分區立委吳玉琴參選鹿草鄉長。圖／讀者提供
民進黨嘉義縣黨部今天召集幹部宣布，前不分區立委吳玉琴參選鹿草鄉長。圖／讀者提供

嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜放棄競選連任，民進黨嘉義縣黨部今在鹿草鄉召集幹部宣布，將由前不分區立委、台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴返鄉參選，縣長翁章梁、立委蔡易餘到場參加，齊呼「立委鄉長 專業上場」，但因鹿草鄉長期泛綠，目前國民黨人選尚未明朗。

蔡易餘說，他身為嘉義縣長候選人，擔任競選團隊母雞角色，在每個鄉鎮市找尋最適當、最優秀人選，他與吳玉琴在立法院共事8年，吳玉琴持續推動地方老人照護，媒合物資捐贈，對於鹿草鄉有深厚感情，邀請她加入「嘉義黃金十年活力團隊」，希望她能發揮專業經驗。

吳玉琴說，蔡易餘7月8日打電話給她，那時才開始認真思考是否參選鹿草鄉長，在外打拚3、40年，獲前總統蔡英文推薦擔任不分區第一席，在立法院8年推動各種政策，希望運用這些經驗，將資源帶回家鄉服務，營造快樂、幸福及活力老化的鄉鎮，成為台灣高齡社會願景。

翁章梁說，吳玉琴是鹿草馬稠後女兒，多年來無論身在中央或地方，始終與鹿草保持密切連結，只要地方有需要，總是第一時間爭取中央經費、媒合企業資源，從來沒有離開家鄉，如今願意站上第一線承擔責任，希望把這些年累積的一切，轉化為鹿草未來發展的力量。

民進黨嘉義縣黨部今天召集幹部宣布，前不分區立委吳玉琴參選鹿草鄉長。圖／讀者提供
民進黨嘉義縣黨部今天召集幹部宣布，前不分區立委吳玉琴參選鹿草鄉長。圖／讀者提供

民進黨嘉義縣黨部今天召集幹部宣布，前不分區立委吳玉琴參選鹿草鄉長。圖／讀者提供
民進黨嘉義縣黨部今天召集幹部宣布，前不分區立委吳玉琴參選鹿草鄉長。圖／讀者提供

吳玉琴 民進黨 蔡易餘 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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