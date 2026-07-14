中聯油脂風波未止 藍中市議參選人許育璿監院舉發官員瀆職

中聯油脂有5批油發現一級致癌物「苯駢芘」超標，台中市北屯區市議員參選人許育璿今上午偕同台北市議員楊植斗等關心此案的人士前往監察院遞交檢舉函，具狀告發行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛及食安辦主任許輔行政怠惰、嚴重瀆職，同時呼籲中央政府停止政治算計，把人民與孩子的健康放回第一位。

許育璿說，目前產生毒油的原因不明，牽連下架產品已逾兩萬7千公噸。為捍衛全台家庭與孩童健康以及替無辜的孩子與百姓請命，尤其當中央政府失能時，他們必須替孩子站出來。

他說，如果不是民間輿論沸騰、如果不是地方政府在第一線死守防線，中央政府還要瞞著人民多久？這場毒油風暴中，最讓人心寒的是中央政府的傲慢與被動。明知有問題，卻不願立刻全面公開資訊，這種擠牙膏式的處理態度，根本是拿全台灣家庭與孩子的健康在開玩笑。

許育璿說，在毒油流向尚未完全釐清、安全檢驗也未全面完成之際，行政院竟急著討論如何讓預防性下架的產品「重新上架」政府徹底搞錯了施政的優先順序，寧可急著替業者止血，也不願傾聽老百姓的無助與恐慌，惡意將食安風險轉嫁給無辜的消費者。

他說，所以站出來，不是為了政治口水，而是為了讓台灣的孩子能安心吃下一口飯。