賴總統參訪基隆極樂寺、靜思堂 童子瑋陪同祈福

總統賴清德今天參訪基隆市佛光山極樂寺與慈濟靜思堂祈福，全程陪同的民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，賴總統首次蒞臨基隆兩處重要宗教場域，代表對基隆宗教文化的重視，也為國家祈福。

童子瑋透過新聞稿表示，今天能陪同賴總統到基隆，感受佛光山極樂寺的人間佛教精神與基隆靜思堂的慈悲力量，意義深遠。他相信，中央、地方與宗教界、民間力量持續攜手，能讓基隆成為更有文化、溫度與韌性的城市。

童子瑋指出，佛光山極樂寺多年來除了弘揚佛法，也長期投入教育文化與青年培育，透過夏令營、社教課程、生命教育等活動，讓宗教成為城市向善的重要力量。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國際佛光會也多次捐贈防疫物資，守護第一線與市民安全。

童子瑋說，慈濟長年秉持證嚴上人「為佛教、為眾生」精神，把慈悲化為實際行動，無論災害援助、弱勢關懷或環境保護，都在最需要時伸出援手。疫情期間，基隆靜思堂也曾提供舒適場地作為大型疫苗施打站，服務市民。

童子瑋強調，城市的進步不會只靠公共建設，更需要宗教界與民間力量共同參與，未來無論他在哪個位置，都會持續支持文化教育、社會關懷與公共建設，也會和民間攜手合作，把資源送到真正需要的民眾，讓基隆更有希望。