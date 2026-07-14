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民眾黨傳徵召戴于文戰花蓮市長 魏嘉彥：積極推動選務爭取支持

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民眾黨傳出將徵召前發言人戴于文投入花蓮市長選舉，消息一出引起地方政壇關注。圖／聯合報系資料照
民眾黨傳出將徵召前發言人戴于文投入花蓮市長選舉，消息一出引起地方政壇關注。圖／聯合報系資料照

民眾黨傳出將徵召前發言人戴于文投入花蓮市長選舉，消息一出引起地方政壇關注。尋求連任的花蓮市長魏嘉彥今天表示，尊重各政黨提名規畫，不會針對個別參選人多作評論，現階段仍按既定節奏推動選務工作，全力爭取市民支持。

2026九合一選舉

據了解，民眾黨主席黃國昌今年4月到花蓮參加黨員座談時曾強調，年底選舉絕不缺席，將積極投入鄉鎮市長選戰布局。黨內原先曾徵詢前不分區立委林憶君及前花蓮縣文化局長江躍辰參選花蓮市長，但未能成局，最後決定徵召具有花蓮背景的前發言人戴于文參戰，預計最快15日完成黨中央相關程序後正式對外宣布。

由於花蓮市長選舉牽動地方政治版圖，加上魏嘉彥胞兄、無黨籍縣議員魏嘉賢已投入花蓮縣長選舉，國民黨此次未正式提名魏嘉彥，而是同意以「報備參選」方式角逐連任，不過地方普遍認為，魏嘉彥目前仍具一定優勢。

面對民眾黨可能推出新對手，魏嘉彥表示，各政黨推派何人參選都是自身考量，他沒有立場評論，也不會因其他參選人加入而調整選戰規畫。

魏嘉彥指出，目前包括形象照拍攝、地方拜會及基層經營等工作皆持續推進，預計完成8月登記程序後，正式展開競選活動，無論未來民眾黨或民進黨由誰出馬角逐，他都將持續爭取市民認同與支持。

對於民眾黨布局花蓮市長選戰，國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志表示，外界關注藍白合作議題，但各政黨都有自己的選舉策略與規畫，國民黨將秉持理性務實態度，以地方發展及民眾福祉為優先，不會投入無謂的政治口水戰。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊則表示，黨部已成立「勝選小組」，近期正走訪全縣13鄉鎮徵詢適合人選，其中花蓮市及吉安鄉被視為重要指標選區，待整體布局完成後，將儘速向外界說明相關規畫。

民眾黨傳出將徵召前發言人戴于文投入花蓮市長選舉，尋求連任的花蓮市長魏嘉彥今天表示，現階段仍按既定節奏推動選務工作，全力爭取市民支持。圖／魏嘉彥競選辦公室提供
民眾黨傳出將徵召前發言人戴于文投入花蓮市長選舉，尋求連任的花蓮市長魏嘉彥今天表示，現階段仍按既定節奏推動選務工作，全力爭取市民支持。圖／魏嘉彥競選辦公室提供

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