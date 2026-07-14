中聯油脂案 賴瑞隆強調源頭阻絕、柯志恩提「安心標章」

中聯油脂案延燒，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調「食安防線不容妥協」，應從源頭阻絕問題產品流通；國民黨高雄市長參選人柯志恩今天提出發放「安心標章」，供完成自主檢查的店家張貼。

中聯問題油脂案的受害名單延燒至多家知名餐飲品牌，引發社會恐慌。賴瑞隆表示，食安防線不容妥協，任何食安事件，都必須以最嚴謹的態度面對，第一時間阻絕問題產品流入市場。

賴瑞隆表示，針對中聯油脂案，高雄市政府已在第一時間啟動追查機制，掌握問題油品流向，要求相關產品全面下架，並擴大稽查販售、加工及餐飲通路。

賴瑞隆強調，食品安全需要中央、地方主管機關與業者共同把關，「從源頭強化檢驗、提高查驗頻率、落實分層追溯及資訊公開，讓業者不敢心存僥倖」，才能真正守護民眾健康，重建社會對食品安全的信心。

柯志恩今天發布新聞稿表示，高度肯定且支持高雄市採取最嚴格的「不分批號全面下架」手段。柯志恩強調，食安是不可妥協的底線，在風險未完全釐清前，不應倉促討論重新上架，務必將風險阻絕於市場之外。

柯志恩認為，為了協助高雄在地商家度過難關，應建立「自主檢查、公開揭露、安心標章」制度，邀食品公協會、餐飲及食品製造業者共同參與，鼓勵業者自主檢驗、主動公開檢驗結果，並發放「安心標章」，供完成自主檢查的店家張貼。

柯志恩表示，問題油品事件衝擊的不只是消費者，更重創誠實經營的餐飲與食品業者。透過透明資訊與公開機制，可讓消費者一目了然、安心選擇，也協助業者儘速自清，重建市場信心。