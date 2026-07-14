【重磅快評】佀廣洋「放棄提名但沒說退選」，能滅反霸凌之火嗎？

關於國民黨桃園市議員參選人佀廣洋捲入霸凌風波，日前宣布「放棄國民黨提名」。不過，由於並未宣布退選，是否參選到底，仍成未定之天。而由於其母親又是國民黨立委萬美玲，也讓佀廣洋是否退選，成為後續甚至下一次立委、市長選舉的話題。

佀廣洋遭指控霸凌，是發生在他的學生時代。由於佀廣洋本人並未否認，甚至也出面道歉，因此霸凌指控應非空穴來風。而除了霸凌事件以外，佀廣洋又陸續被爆出曾經簽賭、未服兵役等爭議，這些爭議甚至延燒到其母萬美玲身上。

這也是為何佀廣洋必須宣布「放棄國民黨提名」的主因。因為如果不放棄提名，勢必會造成國民黨的四重尷尬：第一重，是國民黨的「反霸凌」立場。民進黨政府的霸凌事件時有所聞，每一件都成藍白的批評焦點。

第二重，是此次高雄選戰，賴瑞隆之子的霸凌事件是主要議題之一，佀廣洋不但是國民黨立委之子，更是議員參選人，嚴重性顯然高於賴瑞隆。第三重，是接下來的市長選戰，爭取連任的張善政到底是否要和佀廣洋同台？第四重，則是萬美玲不但是現任立委，且可能是2030桃園市長的有力競爭者之一，如果事件無法平息，是否會影響萬美玲的下一步和桃園的政治版圖。

如今佀廣洋「放棄提名但不退選」，顯然是想讓「子彈再飛一會兒」，畢竟地方議員選舉生態不若總統、縣市長和立委選舉，「通常」如此等級的政治人物，風波不會延續太久。但這樣的假設，比較適用於一般地方政治人物身上。更直白地說，因為佀廣洋的母親是「萬美玲」，所以此事件註定不會很快平息，甚至已可預見，將成綠營的提款機。而且國民黨的「四大尷尬」，也都無法避免。

佀廣洋所在的桃園第一選區，應選12席，2022年國民黨提名7席全部當選，共斬獲約9萬3千票，得票率約為45%；民進黨提名6席，當選4席，加上親綠無黨籍的于北辰，總共斬獲7萬2千餘票，得票率約為35%。雖然帳面上看，國民黨握有絕對優勢，但此次國民黨提名7人、禮讓1人，相當要爭取8席；民進黨提名5人，禮讓1人，相當於爭取6席。如果以上次得票數來看，國民黨每人平均可獲1萬1千多張票，民進黨則可獲1萬2千多張票。國民黨不但沒有優勢，甚至是處於局部劣勢。

而萬美玲上次立委，在此獲得超過11萬票。就地方選舉來看，若佀廣洋決定參選到底，僅憑萬美玲的基層實力，當選機會不小；但如此勢必壓縮其他「被提名者」的選票，甚至可能造成「被提名者落選、放棄提名者當選」的「第五個尷尬」場面。「放棄提名但不退選」，國民黨既無法有效切割，又可能造成更多尷尬；到底要怎麼選擇，國民黨和萬美玲、佀廣洋似乎應該好好的想一想。