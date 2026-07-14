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致癌油風險未釐清就要重新上架 柯志恩質問賴瑞隆為何不敢批中央

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩呼籲高雄市府推動「安心標章」， 建立自主檢查機制。圖／柯志恩競辦提供
立委柯志恩呼籲高雄市府推動「安心標章」， 建立自主檢查機制。圖／柯志恩競辦提供

致癌油品持續延燒，衛福部預計今天下午公布重新上架標準。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，風險未完全釐清前，不應倉促討論重新上架。此外，柯也點名對手賴瑞隆，為何對於食藥署荒腔走板的重新上架噤聲不語，要叫市民如何相信他未來會挺身而出，捍衛市民健康與權益。

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柯志恩表示，食安是不可妥協的底線，中央應立即恢復由食安辦統籌的跨部會聯合查核，全面追查問題油品流向，風險未完全釐清前，不應倉促討論重新上架，務必將風險阻絕於市場之外。柯也高度肯定且支持高雄市採取最嚴格的「不分批號全面下架」手段，並呼籲市府推動「安心標章」。

柯志恩建議高雄市府邀集食品公協會、餐飲及食品製造業者共同參與，鼓勵業者自主檢驗、主動公開檢驗結果，並發放「安心標章」給完成自主檢查的店家張貼。柯說，透過透明資訊與公開機制，讓消費者能夠一目了然、安心選擇，也協助業者盡速自清、重建市場信心。

柯志恩指出，高雄市餐飲商家及食品相關業者超過2萬家，另有上千家食品製造加工廠，這些基層小吃攤與店家同樣是問題油品風暴下的無辜受害者。多數商家在採購時根本無從分辨油品是否安全，一旦不幸誤用，不僅消費者吃得心驚膽顫，對業者的商譽與生計更是毀滅性打擊。食安不能只靠業者自己猜，也不能讓消費者自己賭，政府有責任將資訊公開透明、將稽查做到位，而不是將檢驗與舉證的責任推給手無寸鐵的人民與店家。

柯志恩批評，民進黨立委賴瑞隆曾公開宣稱要緊盯食藥署、用最嚴謹的行動為市民健康把關，如今面對食藥署三番兩次、荒腔走板的重新上架規畫，卻選擇噤聲不語，完全不敢對中央提出任何批評。一個在食安關鍵時刻遇到黨意就軟弱退縮、連對中央政策大聲質疑都不敢的候選人，要市民如何相信他能在未來挺身而出，捍衛高雄200多萬市民的健康與權益？

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