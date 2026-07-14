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蘇巧慧與社區大學對談 承諾若當市長增加預算、交流

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前與新北市各社區大學進行交流。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前與新北市各社區大學進行交流。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前與新北市各社區大學進行交流，共同探討公民參與與社區永續發展的未來願景，各社區大學也表達希望未來市長可以更加重視社區大學的經營，凝聚更多市民共同參與。蘇巧慧表示，社區大學是市民終身學習及參與公共事務的重要節點，更串起緊密的社會支持網，讓各年齡層、各族群能夠彼此扶持、交流，未來若她擔任市長，不僅將提高預算投入，也會積極協助社區大學協調場地、減輕費用負擔，並建立社區大學與市府的溝通管道，讓社區大學共同參與政策推動。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，新北29區各有著獨一無二的歷史脈絡、文史故事，她所提出的「新皇冠海岸」、「鑽石山城」觀光計劃正是希望讓更多人看見新北各區的特色，而社區大學以各區特色為中心，發展出多樣的特色課程。

像是淡水社大的淡水河獨木舟文化巡禮、樹林社大的煤礦業文化路徑，以及中和社大的緬甸文化介紹，這些課堂正是新北多元人口與深厚文史的縮影。

蘇巧慧指出，社區大學是認識一座城市的重要平台，它不只能讓市民實踐終身學習的目標，更是參與公共事務的入口，在地方扮演重要的角色，串起社會支持網，讓年輕人、銀髮族、扎根多年的在地人，或是剛剛落腳台灣的外國朋友，都能在社區大學中互相學習、彼此貢獻。

蘇巧慧說，未來若她擔任市長，不僅將提高市府對社區大學的預算投入，也會積極協助社大協調場地、減輕費用負擔，透過完善的制度保障社區大學穩定經營。蘇巧慧指出，她也將建立市府和社大更為順暢的溝通管道，讓社區大學共同參與政策推動，成為城市治理的協力者。

民進黨 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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