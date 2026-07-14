賴總統訪基隆極樂寺、靜思堂童子瑋陪同 為國家與基隆未來祈福

賴清德總統今天到基隆佛光山極樂寺和慈濟靜思堂參訪祈福，參選基隆市長的議長童子瑋陪同。童子瑋表示，這是總統首次蒞臨兩處重要宗教場域，代表中央對基隆宗教文化、公益服務與社會關懷的重視，也為國家與基隆的未來祈福。

總統府發布新聞稿指出，賴總統在極樂寺致詞時表示，今天是農曆初一，他特別在極樂寺舉行消災法會時前來禮佛，為台灣人民祈福，也祈求台灣國泰民安、風調雨順，基隆四時無災、八節有慶，大家都能闔家平安。

總統統隨後前往慈濟基隆靜思堂參訪，指慈濟在各縣市的精舍，不僅是信仰中心，也是慈善、環保、社會關懷及社會服務的中心，特別要感謝慈濟體系對台灣家庭、社會及國家的重大貢獻。

童子瑋表示，今天陪同賴總統參訪，感受極樂寺人間佛教精神與基隆靜思堂的慈悲力量。他相信中央、地方與宗教界、民間力量持續攜手，就能讓基隆成為更有文化、更有溫度、更有韌性的城市。

童子瑋說，佛光山極樂寺多年來除了弘揚佛法，也長期投入教育文化與青年培育，透過夏令營、社教課程、生命教育等活動，讓宗教成為城市向善的重要力量。新冠疫情期間，國際佛光會也多次捐贈防疫物資，守護第一線與市民安全。

童子瑋也提及基隆靜思堂能夠興建，要感恩溫送珍與溫黃細喜兩位「老菩薩」，無私捐出1萬3千多坪土地，讓這片土地成為利益眾生、服務社會的福田。慈濟人把慈悲化為實際行動，無論災害援助、弱勢關懷或環境保護，都在最需要時伸出援手。

童子瑋認為，一座城市的進步，不會只靠公共建設，更需要宗教界與民間力量共同參與。未來不論在哪個位置，他都會持續支持文化教育、社會關懷與公共建設，也會和民間攜手合作，把資源送到真正需要的人身邊，讓基隆更有希望。

賴清德總統今到基隆佛光山極樂寺和慈濟靜思堂參訪祈福，參選基隆市長的議長童子瑋陪同。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

賴清德總統今到基隆佛光山極樂寺和慈濟靜思堂參訪祈福，參選基隆市長的議長童子瑋陪同。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供