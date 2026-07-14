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佀廣洋放棄藍營提名 張善政被追問冷回：問點正向問題好嗎？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋因學生時期霸凌爭議，退出國民黨桃園市議員提名。桃園市長張善政今面對媒體追問，僅回「你在這個場合問點正向問題好嗎？」圖／市府提供
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋因學生時期霸凌爭議，退出國民黨桃園市議員提名。桃園市長張善政今面對媒體追問，僅回「你在這個場合問點正向問題好嗎？」圖／市府提供

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋因學生時期霸凌爭議，退出國民黨桃園市議員提名，桃園市長張善政今天上午出席活動時，被媒體追問對此事看法。對此，張善政僅回「你在這個場合問點正向問題好嗎？」不願多做回應。

2026九合一選舉

佀廣洋昨晚以「不願因個人事件造成黨內同志困擾與影響選戰布局」為由發布退黨聲明，為地方選情投下變數。張善政今天上午前往建德國小出席「靜思閱讀書軒啟用典禮」時，再度被媒體追問相關看法，但張善政不願多談，隨即結束話題。

佀廣洋投入桃園市議員選舉後爆出學生時期涉及霸凌爭議，即便出面鞠躬道歉仍難以止血，面對外界批評聲浪不斷，他昨晚發布聲明宣布放棄國民黨提名，強調不願因個人事件造成黨內同志與長官困擾，未來將繼續勤走基層。地方預料他可能改以無黨籍參選，國民黨桃園市黨部則表示尊重佀廣洋的決定，期盼為風暴止血。

佀廣洋 張善政 萬美玲 2026九合一選舉 桃園市選舉

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