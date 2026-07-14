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藍營分裂！賴淑娞脫黨參選斗六市長 「三個女人」決戰鐵票倉

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨縣議員賴淑娞今宣布將以無黨籍身分投入下屆斗六市長選戰，強調即使遭黨紀處分也欣然接受。記者陳雅玲／攝影
國民黨縣議員賴淑娞今宣布將以無黨籍身分投入下屆斗六市長選戰，強調即使遭黨紀處分也欣然接受。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣黨部昨公告提名雲林縣斗六市代會副主席黃尤美參選斗六市長，先前因不滿初選辦法退出初選的國民黨縣議員賴淑娞今宣布將以無黨籍身分投入選戰，強調即使遭黨紀處分也欣然接受。黃尤美對此表達遺憾，認為不利黨內團結。斗六市向來被視為藍營鐵票倉、從未由綠營執政，民進黨已提名前立委尹令瑛挑戰，如今再因藍營分裂，3女對決備受矚目。

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賴淑娞今召開記者會宣布將以無黨籍參選斗六市長，並公布一份民調結果，指自己的支持度領先黃尤美及民進黨提名參選人尹令瑛。她強調，這一戰「不是為政黨，而是為斗六市民而戰」，即使因此面臨黨紀處分，也會欣然接受。

賴淑娞說，她自高中時代即加入國民黨至今，黨齡數十年，先生許舒博也曾擔任雲林縣黨部主委，即便在國民黨最低潮的時候，夫妻倆仍一路相挺。她坦言，對此次斗六市長初選辦法感到遺憾，但為了回應地方期待，決定參選到底。未來將傾聽民意，並陸續提出打造「花園城市」等市政願景與政見。

黃尤美隨即發布聲明表示，她獲得國民黨提名的程序皆依照黨章及初選機制，公開、透明完成，且中央黨部近期民調也顯示她的支持度較高，對於黨內同志仍執意參選，她深感遺憾，認為此舉已傷害國民黨團結，呼籲黨內同志共同維護制度，強調民主最大的價值，就是願賭服輸的情操，政黨最大的價值，就是尊重制度，建請中央黨部依照黨章、黨紀及相關規範處理。

國民黨雲林縣黨部主委簡明欽表示，黨已完成正式提名程序，若賴淑娞完成登記參選，將依中央黨部相關黨章及黨紀規定辦理。

斗六市長選舉除賴淑娞、黃尤美外，民進黨則提名尹令瑛，三個女人對決局面大致底定。過去斗六市向來被視為藍營「鐵票倉」，歷屆市長皆由藍營執政，民進黨從未成功攻下。如今藍營出現分裂，是否將牽動選情、讓綠營有機會突破版圖，成為下屆斗六市長選戰最大觀察焦點。

國民黨雲林縣議員賴淑娞（中）今宣布將以無黨籍身分投入下屆斗六市長選戰，強調即使遭黨紀處分也欣然接受。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣議員賴淑娞（中）今宣布將以無黨籍身分投入下屆斗六市長選戰，強調即使遭黨紀處分也欣然接受。記者陳雅玲／攝影

國民黨縣議員賴淑娞今宣布將以無黨籍身分投入下屆斗六市長選戰，強調即使遭黨紀處分也欣然接受。記者陳雅玲／攝影
國民黨縣議員賴淑娞今宣布將以無黨籍身分投入下屆斗六市長選戰，強調即使遭黨紀處分也欣然接受。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣黨部昨公告提名雲林縣斗六市代會副主席黃尤美（左二）參選斗六市長，先前因不滿初選辦法退出初選的國民黨縣議員賴淑娞（右一）今宣布將以無黨籍身分投入斗六市長選戰，藍營陷入分裂危機。聯合報系資料照
國民黨雲林縣黨部昨公告提名雲林縣斗六市代會副主席黃尤美（左二）參選斗六市長，先前因不滿初選辦法退出初選的國民黨縣議員賴淑娞（右一）今宣布將以無黨籍身分投入斗六市長選戰，藍營陷入分裂危機。聯合報系資料照

斗六 藍營 國民黨 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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