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影／強調有經驗 李四川：當選市長有信心將新北大巨蛋如期完成
國民黨新北市長參選人李四川上午出席2026淨土院水陸空大齋勝會，在會前受訪時，除了說明他的五大醫療政策，同時也針對新北市將公布大巨蛋選址結果一事表示，侯市長曾告訴他，所有評估資料公布後會交給下一棒市長執行，以他在台北市的經驗，他若當選市長，會把新北大巨蛋蓋好來帶動地方繁榮。
2026九合一選舉
李四川說明，若當選新北市長將會加強醫療資源，他提出五大政策：第一是新建蘆洲醫院，補足新北市西北區市民的醫療需求；第二是擴大板橋院區，在原第二辦公室（衛生局搬遷後）地點，以BOT方式照顧板橋50多萬市民；第三是新建淡海醫院，補足西北部醫療資源，並結合高齡照護中心；第四是擴大土城醫院院區，結合高齡照護中心，擴大醫療服務範圍，最後是協助恩主公醫院擴建，藉以加強新北市西南區的醫療資源。
李四川表示，關於新北大巨蛋的選址，他尊重現任市長與專家評估，他強調自己曾參與台北市小巨蛋與大巨蛋的興建，有信心能將新北大巨蛋蓋好並如期完成，他也期時未來大巨蛋能提供運動、演唱會等功能，帶動地方的經濟繁榮。
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