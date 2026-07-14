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民眾黨擬派戴于文選花蓮市長 黃國昌：沒必要先問國民黨看法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前發言人戴于文。本報資料照片
民眾黨前發言人戴于文。本報資料照片

迎戰年底地方選舉，民眾黨瞄準藍營分裂，預計推派前發言人戴于文參選花蓮市長，民眾黨主席黃國昌今天並未證實此事，僅表示「民眾黨是一個獨立自主的政黨，我們要做什麼事情之前，應該沒有必要先問國民黨的看法。」

2026九合一選舉

媒體報導，民眾黨瞄準國民黨地方分裂，預計徵召花蓮出生的戴于文出戰花蓮縣花蓮市長，包括黃國昌、民眾黨前主席柯文哲對此皆知情且力挺。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黃國昌受訪時表示，「還沒有成熟的事情，就在媒體上面就被炒作」，民眾黨是一個有制度的政黨，任何提名或徵召都要經過相關程序，選舉決策委員會還沒有開會，因此無法直接回答這個問題，「選決會開完，還要經過中央委員會通過，那才是最後的決定，現在把它拿出來政治炒作都太早了。」

黃國昌還說，民眾黨是一個獨立自主的政黨，每個選區都有選情分析跟布局，「我們要做什麼事情之前，應該沒有必要先問國民黨的看法」，當然如果有競爭就再來討論，但是在此之前都有布局考慮，「等到選決會開完、中央委員會確定以後，我們會再跟媒體朋友加以報告。」

黃國昌 戴于文 花蓮 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

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