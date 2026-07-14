新北大巨蛋選址答案將揭曉 李四川以自身經驗這麼看

新北市府近日將公布大巨蛋選址結果，也成外界關注焦點，國民黨新北市長參選人李四川今出席2026 淨土院水陸空大齋勝會前受訪表示，侯市長曾告訴他所有評估資料公布後，會交給下一棒市長執行，他尊重侯市長跟專家評估，以他在台北市興建小巨蛋，也執行過大巨蛋的經驗，他若當選市長會把新北大巨蛋蓋好且儘速完成，提供運動或演唱會經濟，帶動地方繁榮。

此外，李四川今也宣布五大醫療政策，李四川表示，新北市有404 萬人口，醫療資源涵括整個大台北，但醫院都半集中在台北市，年底若當選市長，他將加速興建醫院，分區補足量能。

李四川說，第一點他要興建蘆洲醫院，讓溪北的所有市民能補足他們的醫療資源。第二，因應新北第二行政中心興建，待衛生局搬遷後將整合原有聯醫板橋院區，擴大為板橋醫療園區，將以 BOT的方式興建，照顧板橋 50幾萬的市民。

第三則將在淡海新市鎮新建醫院，讓淡海地區能補足醫療資源，並有高齡照護中心在淡海地區興建。第四，針對他曾參與促成的土城醫院，希望再把土城醫院醫療園區能夠擴大，打造醫療、長照、社福整合的一站式照護體系。另恩主公醫院一直想擴建，他會協助恩主公醫院能擴建照顧更多市民。