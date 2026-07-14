中聯油案藍議員促官員下台 食安辦：不眷戀、先全力做好

中聯油脂案延燒，國民黨台北市議員楊植斗等人今天至行政院陳情，要求相關官員下台。行政院食品安全辦公室主任許輔接受陳情表示，不會眷戀、該負的責任當然要負，現在會先補上漏洞，全力做好食安。

中聯油脂致癌物苯駢芘超標，引發社會關注。行政院長卓榮泰昨天裁示，1週內檢驗完成中聯生產相關油品樣本，並提出食安法及子法修法，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗等。另外，預防性下架產品重新上架，採分源分項等3原則把關。

楊植斗、台北市議員參選人賴苡任、李明璇、陳冠安，基隆市議員參選人林祐德、張家馨，新北市議員參選人陳以樂、桃園市議員參選人江冠妤、台中市議員參選人許育璿舉行「北北基桃中青年世代守護食安！賴卓政府違法瀆職！」記者會，向監察院檢舉卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛以及許輔瀆職。

楊植斗表示，很遺憾中央政府不替人民食安風險把關，反而幫業者、財團開方便之門，想方設法把已經預防性下架的油品重新上架，卓榮泰應該道歉、石崇良應該下台。

一行人向監察院遞交完檢舉函後，步行至行政院前，由許輔出面接受陳情。賴苡任送上一把加油站油槍，希望卓榮泰下午在立法院進行食安專題報告時，不要油腔滑調、胡說八道。

楊植斗詢問，是否應有人負起政治責任下台並道歉。許輔表示，食安是全國民眾都關切的議題，誰該負責、下台，上週在立法院也都有問及此議題，食安辦負責食安管理，此時就是全力做好食安工作，「我們不會想眷戀或怎麼樣，該負的責任我們當然得要負」，先在各領域、角度補上漏洞，管理好食安。

許輔之後接受媒體聯訪說，食藥署抽樣的樣品，一週內要完成檢驗，檢驗後在確保安全前提下，再經過業者送第三方檢驗後，再經過食藥署核可才能上架。