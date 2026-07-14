藍營控蘇巧慧操作網軍 林楚茵反指李四川三度共用帳號造聲量

國民黨新北市議會黨團今天召開記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧操作側翼、匿名帳號攻擊對手。蘇巧慧方面則轉引民進黨立委林楚茵在社群平台Threads上的發文回應，反指近期在社群拉抬國民黨新北市長參選人李四川聲量的帳號，與先前支持陳見賢、攻擊徐欣瑩的帳號重疊，質疑李四川陣營已是第三度被發現使用相同網路帳號操作聲量。

林楚茵表示，李四川陣營先前已兩度被網紅四叉貓質疑出現大量帳號操作，遭揭露後不僅沒有檢討，還召開記者會、發布新聞稿，反控相關帳號是蘇巧慧陣營自導自演。她說，這次又發現新一波帳號集中吹捧李四川將把新北打造為「AI科技之都」，因此決定再次整理帳號發文紀錄。

林楚茵指出，這批帳號雖然是新帳號，但過去曾共同發布「民調唯一支持陳見賢」、「徐欣瑩和妙天利益輸送」等內容，質疑這批帳號先前介入國民黨新竹縣長初選，如今又轉而協助李四川宣傳政見，形容是「無縫接軌」。

她也列舉李四川團隊過去數起爭議，包括假帳號發文時未刪除AI原始指令、活動照片疑以螢幕翻拍且游標入鏡、AI生成瓢蟲巴士畫面出現板橋車站外觀及斑馬線錯誤、文宣使用「在野最強」字樣，以及短影音將新北地名「猴硐」誤寫為「猴桐」等。

林楚茵批評，李四川團隊多次出現內容及內控問題，卻在爭議發生後將責任推給蘇巧慧。她質疑，若連團隊內控都無法做好，如何讓新北市民放心；李四川一方面主張打造AI科技城市，另一方面卻使用錯誤百出的AI圖像及網路帳號宣傳，說法與執行能力不成比例。