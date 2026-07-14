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萬美玲之子棄藍提名未退選 莊瑞雄：管不管用要看桃園市民

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨團幹事長莊瑞雄。記者劉懿萱／攝影
民進黨團幹事長莊瑞雄。記者劉懿萱／攝影

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋遭爆爭議延燒多日，昨宣布放棄國民黨提名，但會繼續勤走基層未退選。民進黨團幹事長莊瑞雄說，若政治人物對危機處理不當、不夠誠懇，採取蓋牌或不理，最後又要斷尾求生，但這一招管不管用，要看桃園市民埋不埋單。

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莊瑞雄指出，尊重萬美玲的小孩用什麼黨提名，佀廣洋到底要不要選，要問國民黨才會比較準，以他兒子現在繼續延燒，民進黨當然希望他繼續選。可是站在桃園市民立場來看，民進黨不能這樣期待，好蘋果跟爛蘋果，桃園市民當然是希望是一顆好蘋果。

莊瑞雄表示，政治有時候很弔詭，若政治人物對危機處理不當、不夠誠懇，採取蓋牌或不理，到最後又要斷尾求生，但這一招管不管用，要看桃園市民埋不埋單。

另外，萬美玲也被質疑隱匿配偶佀同似的海川建設持股，遭檢舉財產申報不實。莊瑞雄說，政治人物對於自己的財產，依法本來就有申報義務，相關的制度其實都非常的一個完備，涉及到當事人還是由她自己來說明比較好。

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