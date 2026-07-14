佀廣洋被爆霸凌放棄藍提名 徐巧芯：賴瑞隆要不要也放棄？

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋被爆霸凌，昨日宣布放棄國民黨桃園市議員提名，而萬也被指涉嫌漏報配偶的建設公司持股。國民黨立委徐巧芯今上午表示，財產有漏報就盡速補齊。徐將矛頭指向民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，表示佀廣洋放棄國民黨提名，比較同樣標準，賴瑞隆是否要放棄民進黨提名？

針對萬美玲被爆漏報配偶的建設公司持股，徐巧芯表示，財產申報有漏報的話，就盡速補齊。至於佀廣洋日前坦承高中時期曾涉入球板簽賭，因此被送少年法庭，徐則說，佀有沒有涉案，可能是檢方來調查，她也不是很清楚。

徐巧芯表示，作為政治人物當然也要接受人民的檢驗，司法上必須要善盡公民守法的義務，所以這部分就交給檢方調查，在任何調查出來之前，相關的指控就是民眾的討論，可能細節還是要問本人。

關於佀廣洋放棄國民黨議員提名，徐巧芯表示，可能這一陣子的風波當中，佀自己不管是表達歉意或是接受民眾檢驗，最終得出這樣的結論。

徐巧芯將矛頭指向民進黨，表示民進黨是否也要參考，賴瑞隆是否在這個事件（指霸凌）上面也要放棄民進黨的提名？先前攻了這麼久，今天若有牽扯出霸凌問題，當事人當然要出來講清楚，這點是她一向的原則。

徐巧芯表示，今天佀廣洋放棄了國民黨的提名，比較同樣的標準的話，賴瑞隆是否要放棄民進黨的提名？