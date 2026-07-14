中壢青果市場拜票 黃世杰再提全面補助長者、12歲以下健保

民進黨桃園市長參選人黃世杰6月底打出「心桃園 動起來」主視覺，今日和團隊清晨赴中壢青果商圈、批發市場掃街，並表示即日起拜票行程進入新階段，同時繼續深入各行政區，希望能有更多機會面對面傾聽基層聲音，拿出行動力與活力，讓桃園重新動起來，再次成為讓人心動的城市。

黃世杰今日清晨在競總主委范振修、五福里長、台灣省青果公會聯合會榮譽理事長林賴玉英、桃園市蔬菜批發從業人員商業公會理事長羅茂松、市議員黃崇真、魏筠、張曉昀、彭俊豪等人陪同下，赴中壢青果商圈及批發市場掃街，在與攤商熱絡互動的過程中，他也向眾人說明健保費補助、敬老卡升級等競選政見。

黃世杰說，他的競選口號「心桃園 動起來」，意在希望透過到市場掃街等面對面交流的機會，傾聽基層聲音。中壢青果商圈及批發市場是地方經濟的重要命脈，也是南桃園的重要廚房之一，未來他將持續與地方攜手努力，共同推動市場及周邊環境發展，讓地方越來越繁榮、生活品質越來越好。

針對民眾反應的民生福利問題，黃世杰說，未來將持續推動各項照顧市民的福利措施，包括全面補助0至12歲兒童及65歲以上長者健保費，並升級敬老愛心卡，除了提高點數，也將擴大使用範圍，讓更多長輩享有便利服務；他也承諾會推動市營公車，改善公共運輸系統，讓市民搭乘大眾運輸更加便利，打造更宜居、更便利的桃園。

黃世杰強調，今天掃市場行動正式啟動，未來將繼續深入桃園各行政區，走進市場、社區及街頭，直接與市民朋友面對面交流，傾聽地方需求、說明施政理念，動起來打造心動桃園。

黃世杰在青果批發市場說明競選政見與意見交流。圖／黃世杰競選總部提供