佀廣洋涉霸凌爭議棄藍提名 萬美玲：選舉是他的事 尊重決定
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前獲國民黨提名參選桃園市議員，因涉學生時期霸凌爭議宣布放棄國民黨提名。萬美玲今於院會前受訪時表示，尊重其決定，一切仍以其聲明為主。
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針對是否事先知道兒子退提名決定，後續是否會繼續以無黨籍參選，萬美玲表示，尊重佀廣洋決定，畢竟佀是一個獨立個體的參選者，一切仍以其聲明為主。「這部分我沒有辦法代替他，選舉是他自己的事情，一切還是尊重他。」
至於退提名聲明是否曾先與她討論，萬美玲表示，她就是從佀廣洋的聲明書上看到所有寫的東西，所以一切都是尊重其決定。佀廣洋已經是成年人，所有聲明當中所寫的東西，她都必須尊重。
針對外界質疑財產申報漏報配偶持有海川建設股份，萬美玲表示，財產申報在她擔任公職這麼多年期間，一切都是依法辦理，該怎麼樣依照相關辦法進行，就是這樣來申報，過去是這樣，未來也是如此。她強調，申報絕對都是依法辦理，該怎麼申報就這樣來做，沒有漏報的問題。
外界也質疑海川建設建案蓋在農建地，萬美玲說，一、公司的經營她從來沒有參與；二、她個人從事公職多年，絕不會利用公職去謀取任何私利。近期看到許多相關指控，只要大家願意去查證，就能了解真相是什麼，一切都禁得起檢驗。
媒體詢問，佀廣洋當年因體重過重無法當兵，有律師稱如今可重新辦理體檢。萬美玲表示，體位判定其實在佀廣洋辦理兵役前，一切都是按照相關兵役規定來辦理，沒有任何問題；至於體檢時間，她則表示，不記得了，就是佀廣洋該體檢的時間。媒體追問是否會讓佀廣洋親自出面說明，萬美玲回應，「不是我讓不讓，其實就是可以再問他。」
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