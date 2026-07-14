藍營議員開記者會控網軍操作 喊話蘇巧慧回歸政策競爭

國民黨新北市議會黨團今天開「大罷免抹黑奧步重現，熟悉的蘇巧慧回來了」記者會，議員洪佳君、劉美芳及黃心華批評，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表面主打正向選舉，背後卻疑似透過側翼、匿名帳號及網路輿論攻擊對手，要求停止負面選舉手段，並呼籲中央政府正視網路霸凌及假帳號問題。

洪佳君表示，蘇巧慧一再強調正向選舉，卻遭質疑私下操作網路輿論，相關手法與過去罷免期間的抹黑攻擊如出一轍。她批評，民進黨發動大罷免，最終31件立委罷免案及新竹市長罷免案均未通過，顯示民眾已厭倦政治出征、貼標籤及對立操作。

洪佳君也提及，蘇貞昌擔任行政院長期間曾編列相關網路宣傳預算，並質疑蘇家長期運用網路力量進行政治攻防。她呼籲蘇巧慧，不應一方面宣稱要進行正向、樂觀的選舉，另一方面卻放任支持者或側翼以抹黑方式攻擊對手，否則終將遭選民反感。

劉美芳表示，蘇巧慧長期以「海派媽媽」及正面、樂觀形象示人，但她質疑其選戰策略並非政策先行，而是「側翼先行、抹黑先行、影射先行」。她認為，網路匿名雖能保障言論自由，但不應成為霸凌他人的工具。

劉美芳指出，網路帶風向、操縱輿論已逐漸形成工業化及系統化操作，大量匿名帳號、分身帳號及協同行為可能對候選人及社會造成傷害，也衍生網路霸凌與不實言論問題。她呼籲中央政府提出具體作法，遏止利用網軍操縱輿論及攻擊對手的情況。

黃心華表示，網軍、側翼及假帳號等手法會破壞選舉風氣，他並批評蘇巧慧曾在媒體群組協助散播對手相關訊息，質疑蘇貞昌與蘇巧慧在運用網路輿論及支持者攻擊對手方面「一脈相承」。

黃心華質疑，蘇巧慧若持續以網路手段詆毀對手，已不符合政治人物應有的操守與格調。三名議員最後共同高喊「還我乾淨選風」，要求各陣營回歸政策及政見競爭，停止以網路側翼及匿名帳號進行負面操作。