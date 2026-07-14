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醫療資源不足 李四川提醫療政策加速興建醫院分區補足量能

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今提5大醫療政策，將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，加速興建醫院分區補足量能。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今提5大醫療政策，將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，加速興建醫院分區補足量能。圖／李四川競辦提供

新北市逾400萬人口，人口密集區長期面臨醫療資源不足及急重症負荷沉重問題，國民黨新北市長參選人李四川今提5大醫療政策，將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，興建蘆洲醫院、加速板橋醫療園區、興建淡海新市鎮醫院、強化土城醫療園區、協助恩主公醫院擴建，讓新北市不只是人口最多的城市，更成為醫療資源最完善、長照服務最完整、讓市民最安心的城市。

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李四川指出，過去曾參與推動及督導土城醫院BOT案，從現場會勘、遷墳協調、地方溝通到工程推進，前後投入約五年時間，成功推動土城醫院落成啟用，證明只要有決心、有執行力，重大醫療建設就能真正落地，未來新北醫療政策，將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，推動五大方向。

第一，將興建蘆洲醫院，補足溪北地區醫療缺口。蘆洲區人口近20萬人，為全台人口密度第二高的行政區；針對三蘆地區人口高度集中，但大型醫療院所不足，李四川表示，將比照土城醫院成功模式，以BOT方式加速推動蘆洲醫院興建，由市府主導土地、交通與行政協調，引進大型醫療體系投資營運；優先設置急診、婦幼、兒科、心血管及高齡醫學中心；串聯三蘆地區長照、復健與社區醫療體系，建立完整醫療生活圈。

二、加速板橋醫療園區，補足聯醫板橋院區量能。板橋區人口約55萬人，是全台人口最多的行政區，但急重症量能仍不足，李四川說，未來新北聯醫板橋院區與衛生局遷移後整合土地，採BOT方式重新開發，板橋醫療園區將引進大型醫療機構投資興建大型教學醫院，增設婦幼專區、智慧醫療、癌症篩檢、復健中心與夜間急診量能，醫院也設置長照住宿機構，提供醫養整合服務，將加速推動以強化板橋、土城、中和醫療分工，建立大板橋醫療生活圈。

三、興建淡海新市鎮醫院，打造高齡與復健照護重鎮。因應北海岸地區未來醫療與照護需求持續增加，李四川表示，將推動淡海新市鎮興建區域型醫院，定位為北海岸高齡照護與復健醫療中心，以慢性病治療、復健醫療及急性後期照護（PAC）為主要服務方向，同時解決淡水、三芝、石門地區急診需求。

四、強化土城醫療園區，建構高齡醫療照護中心。土城醫院啟用後服務範圍涵蓋土城、樹林、三峽及鶯歌等地區，但醫療需求仍持續攀升，李四川表示，未來將結合周邊可利用空間與醫療資源，持續擴充土城醫療園區服務功能，以高齡醫學、慢性病照護、復健醫療及長照服務為核心，設置失智照護專區、慢性病整合病房、復健中心及長照機構，打造醫療、長照、社福整合的一站式照護體系，因應超高齡社會挑戰。

五、協助恩主公醫院擴建，強化溪南地區醫療服務。李四川表示，將積極協助恩主公醫院推動院區擴建計畫，未來也將強化與土城醫院、亞東醫院等醫療院所合作分工，建立溪南地區更完整的區域醫療網絡，讓三峽、鶯歌、樹林及北大特區居民享有更便利、更完善的醫療照護服務。

李四表示，醫療建設必須真正解決市民需求，將以土城醫院的成功經驗，秉持負責任、敢協調、肯執行的做事理念，推動重大醫療建設一步一步完成。未來的新北市，不只是人口最多的城市，更要成為醫療資源最完善、長照服務最完整、讓市民最安心的城市。

2026九合一選舉 李四川

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